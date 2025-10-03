Regresa la estampa más icónica del otoño coruñés

El otoño se instala de forma definitiva en A Coruña con la llegada de los puestos de castañas a las plazas y calles del centro de la ciudad. El fruto estacional inunda ya los rincones con su característico olor que abre más de un apetito. Los coruñeses que pasean estos días por la plaza de Lugo pueden hacerse con un cucurucho de papel recién horneado en la tradicional locomotora que invita a disfrutar de la última cosecha. Los precios van de los dos a los diez euros. La parada con los castañeros no se hace esperar; ya está aquí una de las estampas más icónicas del otoño coruñés.