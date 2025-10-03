Regresa la estampa más icónica del otoño coruñés
Los puestos de castañas inundan las calles y plazas de la ciudad con su característico olor
El otoño se instala de forma definitiva en A Coruña con la llegada de los puestos de castañas a las plazas y calles del centro de la ciudad. El fruto estacional inunda ya los rincones con su característico olor que abre más de un apetito. Los coruñeses que pasean estos días por la plaza de Lugo pueden hacerse con un cucurucho de papel recién horneado en la tradicional locomotora que invita a disfrutar de la última cosecha. Los precios van de los dos a los diez euros. La parada con los castañeros no se hace esperar; ya está aquí una de las estampas más icónicas del otoño coruñés.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¿Es festivo en A Coruña el martes 7 de octubre, día del Rosario?
- Enki ocupará los bajos de O Parrote: «Un lugar lleno de vida y recursos» en pleno centro de A Coruña
- Ya hay fecha para la apertura al público de la ampliación de Marineda City
- Mayores de A Coruña opinan sobre la clasificación de edad de la OMS: «Con 60 años me sentía joven, me sentía de maravilla»
- Dueños de pisos de A Coruña esquivan el tope de precios con alquileres temporales y nuevos cargos
- Ferretería 4 Caminos, unha decana que se despide
- Patti Smith cierra la fiesta de Zara en la cúpula del monte de San Pedro con un concierto
- El fotógrafo que captura las olas de A Coruña