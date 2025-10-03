Un robot obrero que trabaja 24 horas, entre los avances de la IA presentados en A Coruña

«Tenemos el control, somos los arquitectos de nuestro futuro», expuso la directora sénior de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial (IA) de Google, Pilar Manchón, para desterrar los miedos que genera la IA. Lo dijo en su intervención en el foro internacional Ecosystems 2030, que reunió en A Coruña a medio centenar de expertos y expertas internacionales para compartir su visión sobre los cambios y desafíos que afrontará el mundo en los próximos años y cómo abordarlos desde la perspectiva de las organizaciones.

Giuseppe Napo Montano, de All3. | EFE

Manchón defendió que esta es una tecnología que «tiene el potencial de cambiarlo todo». Es consciente de que puede generar «incertidumbre», pero la directiva de Google cree que «merece la pena». Manifestó su apuesta por la educación para «avanzar en la dirección correcta» porque es clave aprovechar la IA «de una manera responsable». Además, avisó de que «la sociedad civil tiene más poder del que cree que tiene».

Ponencia en Ecosystems. | Casteleiro

Los ponentes coincidieron en que este es un momento revolucionario y que la IA ha llegado para cambiarlo todo. Y, además, lo está haciendo de una manera muy rápida. Imposible de comparar con otro momento de la historia. «Estamos en octubre de 2025, y fue en noviembre de 2022 cuando empezamos a oír hablar de la IA generativa. Han sido tres años de cambios que todos estamos sufriendo y que tienen impactos económicos», relató la vicepresidenta ejecutiva y directora de datos de Mastercard, JoAnn Stonier, quien recordó que «ya hemos visto coches que vuelan y camas que transfieren datos biométricos a una doctora, algo que no podíamos imaginar hace cinco años».

En su campo, la directiva de Mastercard explicó que hay «sistemas más seguros para detectar fraudes» y que se están realizando «transacciones que nunca antes se habían hecho». Anunció que «la siguiente ola de la IA será la de los asistentes virtuales en todos los negocios». Como ejemplo, Mastercard cuenta con Agent Pay, un servicio que habilita a asistentes de inteligencia artificial a iniciar y completar transacciones en nombre de los usuarios. Estos avances, dijo, «van a cambiar nuestras economías más de lo que habíamos pensado». Para seguir por el buen camino, Stonier apuntó que «hay que aprender todo lo posible y adaptarse a la IA en todas las industrias».

Por ahora, se han visto avances en campos como la medicina, la agricultura o las finanzas, pero la IA no tiene fronteras. O así lo entiende el vicepresidente sénior y director de robótica móvil de All3, Giuseppe Napo Montano, que presentó en A Coruña el robot Mantis, que busca revolucionar la construcción ante la crisis de vivienda y acortar tiempos.

Reconoció que el mundo sufre un problema de acceso a una vivienda digna y que este «va a seguir empeorando». «Los costes de construcción siguen subiendo y el precio de la vivienda tiene que descender. El sistema no es sostenible», analizó. Para ello, All3 ha ideado un robot que puede navegar de forma autónoma en todos los puntos de una zona de obras. «Puede pintar, instalar tejas, partes de la fachada o atornillar», detalló, para añadir que también tiene funciones de «inspección y control de calidad». Napo Montano aseguró que estos robots «pueden trabajar las 24 horas de los siete días de la semana» para «hacer en un día lo que suele durar entre 3 y 6 meses». «Se reducen un 25% las emisiones de CO2, es un 50% más rápido para completar la obra y un 30% más barato», resumió sobre este proyecto innovador.

Lo que queda claro, apuntó el presidente ejecutivo de Ecosystems 2030, Omar Hatamleh, es que hay que «cambiar la mentalidad» para adaptarse a esta nueva realidad y aprovecharla al máximo. «Estamos en una etapa infantil de la IA. En los próximos años va a poder hacer más razonamientos y va a ser muy buena en muchas funciones en todas las industrias», avisó, y desveló que habrá una fase con «robots humanoides que, además de sus capacidades intelectuales, van a ser capaces de realizar trabajos manuales».

Hatamleh defendió que «las oportunidades son inmensas». Hay que «potenciar» la IA, pero «sin afectar al ser humano». «Estamos empezando a ver que hay una bajada en el pensamiento crítico de los seres humanos y es muy peligroso», alertó. Así, hizo un llamamiento a conocer la IA, utilizarla, adaptarse y hacerlo con una mentalidad abierta ya que llegará a todo tipo de ámbitos: desde los estudios de la longevidad, a los sistemas de pensiones o los sistemas educativos.

«La IA no está para sustituirnos sino para ayudarnos»

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, recordó en su intervención en Ecosystems 2030 que «la inteligencia artificial no está para sustituirnos sino para ayudarnos». «Vivimos una transformación sin precedentes, una revolución que nos obliga a definir cómo trabajamos, cómo gobernamos y cómo vivimos», señaló la regidora, que defendió que a la IA «hay que educarla y regularla» para «garantizar que no sustituya a las personas sino que nos acompañe y potencie».

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, expuso que «estamos en un momento de profundo cambio que impregna nuestra vida, el mundo de la empresa y de los servicios». Aseguró que, ante el auge de la IA, «hay una parte de la sociedad que tiene miedo, pero otro grupo está obsesionado con el desarrollo tecnológico», por lo que «el avance» pasa por buscar «un equilibrio y un control». «Galicia tiene que estar en este tren», concluyó el conselleiro en el foro internacional.