Estos son los cortes de tráfico en A Coruña que afectarán a los conductores la próxima semana
Consulta dónde se encuentran las zonas afectadas por restricciones a la circulación de vehículos
Los conductores que vayan a coger el coche en A Coruña durante la próxima semana deberán tener en cuenta las restricciones de tráfico que se encuentran vigentes y que pueden alterar su recorrido habitual. Para facilitar la movilidad en el centro urbano, recopilamos las localizaciones afectadas por cortes de tráfico en A Coruña. Consulta aquí en qué puntos se encuentran las zonas con alteraciones de circulación.
- Calle Wenceslao Fernández Flórez: corte de calzada por montaje de andamio hasta el martes 7.
- Calle Cerca con Antonio Ríos: corte de calzada por urbanización viaria hasta el jueves 9
- Avenida de Oza 47: corte de carril por canalización de red eléctrica hasta el viernes 10.
- Avenida de A Sardiñeira: corte de calzada entre la calle Europa y el IES A Sardiñeira para la urbanización de la rotonda de acceso a la estación intermodal hasta el viernes 24
- Calle Juan Flórez 124: corte de carril por apertura de zanja hasta el viernes 10.
- Calle Huertas: corte de calzada por pavimentación hasta el viernes 24.
- Calle Valencia: corte de calzada, entre San Antonio y Faro, por eliminación de barreras arquitectónicas hasta el miércoles 15.
- Avenida de Os Mallos: corte de calzada por renovación de red de fecales hasta el domingo 26.
- Calle Sagrada Familia: corte de calzada por reurbanización de la calle entre Nuestra Señora de Fátima y San Jaime hasta el lunes 13
- Calle Manuel Deschamps: corte de calzada por reurbanización entre la ronda de Outeiro y la calle Fanny Garrido hasta el jueves 9.
- Calle Nicanor Tabuyo Domínguez: corte de calzada para el acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña hasta el 27 de noviembre.
