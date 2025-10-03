Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los cortes de tráfico en A Coruña que afectarán a los conductores la próxima semana

Consulta dónde se encuentran las zonas afectadas por restricciones a la circulación de vehículos

Calle cortada por obras en A Coruña.

Calle cortada por obras en A Coruña. / Carlos Pardellas

RAC

Los conductores que vayan a coger el coche en A Coruña durante la próxima semana deberán tener en cuenta las restricciones de tráfico que se encuentran vigentes y que pueden alterar su recorrido habitual. Para facilitar la movilidad en el centro urbano, recopilamos las localizaciones afectadas por cortes de tráfico en A Coruña. Consulta aquí en qué puntos se encuentran las zonas con alteraciones de circulación.

  • Calle Wenceslao Fernández Flórez: corte de calzada por montaje de andamio hasta el martes 7.
  • Calle Cerca con Antonio Ríos: corte de calzada por urbanización viaria hasta el jueves 9
  • Avenida de Oza 47: corte de carril por canalización de red eléctrica hasta el viernes 10.
  • Avenida de A Sardiñeira: corte de calzada entre la calle Europa y el IES A Sardiñeira para la urbanización de la rotonda de acceso a la estación intermodal hasta el viernes 24
  • Calle Juan Flórez 124: corte de carril por apertura de zanja hasta el viernes 10.
  • Calle Huertas: corte de calzada por pavimentación hasta el viernes 24.
  • Calle Valencia: corte de calzada, entre San Antonio y Faro, por eliminación de barreras arquitectónicas hasta el miércoles 15.
  • Avenida de Os Mallos: corte de calzada por renovación de red de fecales hasta el domingo 26.
  • Calle Sagrada Familia: corte de calzada por reurbanización de la calle entre Nuestra Señora de Fátima y San Jaime hasta el lunes 13
  • Calle Manuel Deschamps: corte de calzada por reurbanización entre la ronda de Outeiro y la calle Fanny Garrido hasta el jueves 9.
  • Calle Nicanor Tabuyo Domínguez: corte de calzada para el acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña hasta el 27 de noviembre.
Mapa con los cortes de tráfico de A Coruña.

Mapa con los cortes de tráfico de A Coruña. / LOC

