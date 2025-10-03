Estos son los cortes de tráfico en A Coruña que afectarán a los conductores la próxima semana

Los conductores que vayan a coger el coche en A Coruña durante la próxima semana deberán tener en cuenta las restricciones de tráfico que se encuentran vigentes y que pueden alterar su recorrido habitual. Para facilitar la movilidad en el centro urbano, recopilamos las localizaciones afectadas por cortes de tráfico en A Coruña. Consulta aquí en qué puntos se encuentran las zonas con alteraciones de circulación.

Calle Wenceslao Fernández Flórez : corte de calzada por montaje de andamio hasta el martes 7.

: corte de calzada por montaje de andamio hasta el martes 7. Calle Cerca con Antonio Ríos : corte de calzada por urbanización viaria hasta el jueves 9

: corte de calzada por urbanización viaria hasta el jueves 9 Avenida de Oza 47 : corte de carril por canalización de red eléctrica hasta el viernes 10.

: corte de carril por canalización de red eléctrica hasta el viernes 10. Avenida de A Sardiñeira : corte de calzada entre la calle Europa y el IES A Sardiñeira para la urbanización de la rotonda de acceso a la estación intermodal hasta el viernes 24

: corte de calzada entre la calle Europa y el IES A Sardiñeira para la urbanización de la rotonda de acceso a la estación intermodal hasta el viernes 24 Calle Juan Flórez 124 : corte de carril por apertura de zanja hasta el viernes 10.

: corte de carril por apertura de zanja hasta el viernes 10. Calle Huertas : corte de calzada por pavimentación hasta el viernes 24.

: corte de calzada por pavimentación hasta el viernes 24. Calle Valencia : corte de calzada, entre San Antonio y Faro, por eliminación de barreras arquitectónicas hasta el miércoles 15.

: corte de calzada, entre San Antonio y Faro, por eliminación de barreras arquitectónicas hasta el miércoles 15. Avenida de Os Mallos : corte de calzada por renovación de red de fecales hasta el domingo 26.

: corte de calzada por renovación de red de fecales hasta el domingo 26. Calle Sagrada Familia : corte de calzada por reurbanización de la calle entre Nuestra Señora de Fátima y San Jaime hasta el lunes 13

: corte de calzada por reurbanización de la calle entre Nuestra Señora de Fátima y San Jaime hasta el lunes 13 Calle Manuel Deschamps : corte de calzada por reurbanización entre la ronda de Outeiro y la calle Fanny Garrido hasta el jueves 9.

: corte de calzada por reurbanización entre la ronda de Outeiro y la calle Fanny Garrido hasta el jueves 9. Calle Nicanor Tabuyo Domínguez: corte de calzada para el acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña hasta el 27 de noviembre.