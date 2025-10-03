Estas son las inversiones para las que la UE ha concedido 8,7 millones al Concello de A Coruña

La Unión Europea ha concedido a A Coruña este viernes 8,7 millones de euros de fondos europeos para un programa de inversiones en Os Mallos y Sagrada Familia, que van desde desde actuaciones urbanísticas a murales digitales o IA para mejorar la movilidad.

El ayuntamiento había solicitado un total de 12 millones dentro del programa Conectando a Rolda dos Barrios, tal y como se denomina el Plan de Actuación Integrada (PAI), en el que se invertirían en total 20, puesto que la UE aportaría el 60% y el consistorio el 40% restante. Sin embargo, según explican fuentes municipales, el criterio de reparto que estableció Europa fue el de dar la misma cantidad a cada una de las ciudades solicitantes. En el caso de Galicia, además de A Coruña, reciben 8,7 millones Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo.

El coste total de las obras que finalmente se financiarán será de 14,550 millones de euros, de los que la UE aportará esos 8,7 millones. Al ser menos dinero el concedido que el previsto en la solicitud, se destinará la convocatoria a obras que no estaban aún en ejecución, en lugar de dedicarla a las ya ejecutadas, que suman un importe total de más de siete millones de euros. Según indican estas mismas fuentes del Concello, lo solicitado se va a ejecutar íntegramente y existe la posibilidad de recibir una segunda remesa de fondos en el 2027 con cargo a las partidas que los beneficiarios a nivel nacional no hayan ejecutado y que serían redistribuidas.

Inversiones

El proyecto incluía actuaciones que ya están en marcha, como la peatonalización de Sagrada Familia entre Nuestra Señora de la Luz y San Jaime (700.000 euros). El Concello señala que más de 7 millones ya están ejecutadas. La mayor partida, de 3,5 millones, irá a la «reurbanización integral» de calles en Os Mallos, mejorando la accesibilidad y separando aguas fluviales y residuales.

En cuanto a la estación de tren y su entorno, la urbanización del vial de acceso a la intermodal se lleva casi 2,3 millones, y la reurbanización de la avenida del Ferrocarril otros 1,3.

La peatonalización de Antonio Carballo supone otros 1,1 millones, y la de Antonio Viñes, una reclamación que apareció en los presupuestos participativos, 100.000. El carril bici segregado en el tramo la escolar de A Sardiñeira se lleva 300.000 euros, y regenerar la calle Vizcaya 650.000. También se incluye en el plan la reforma del paso elevado sobre Alfonso Molina en el cruce con Ronda das Estacións, 1,2 millones.

Hay inversión para rehabilitar o ampliar edificios, como el centro cívico de Sagrada Familia (1,4 millones), su biblioteca (745.000) y su pabellón municipal (636.000). La modernización del centro cívico de Os Mallos se lleva 300.000 euros, la del mercado y centro de Ramón Cabanillas 122.000, y la de la pista multideporte de Nuestra Señora de Fátima otros 400.000. Se invertirán 1,2 millones en crear un punto de atención a la ciudadanía en la plaza de Nuestra Señora, en Sagrada Familia, rehabilitando el número 5.

Otros 1,1 millones van a modernizar la tarjeta Millenium y que se puedan usar desde ella el bono comedor y el bono taxi. También hay tres programas de Inteligencia Artificial: uno para optimizar BiciCoruña (90.000 euros), otro para mejorar el transporte en bus (250.000) y un tercero para agilizar las sugerencias, quejas y reclamaciones vecinales (165.000). Otros 250.000 euros van para poner videovigilancia inteligente y alarmas en plazas y parques, y algo menos de 230.000 a crear murales digitales en «fachadas degradadas».