Stanford reconoce a la investigación coruñesa

La Universidade da Coruña (UDC) continúa consolidándose como un referente científico internacional tras la publicación por parte de la Universidad de Stanford de la lista A World’s Top 2% Scientist List, que identifica al 2% de los científicos más influyentes del mundo. Este año, 26 miembros del Personal Docente e Investigador (PDI) de la UDC aparecen en el prestigioso ranking, que se elabora a partir de la base de datos Scopus de la editorial Elsevier y que analiza la producción científica, las citas recibidas y otros indicadores bibliométricos de investigadores de todo el mundo. La lista genera dos clasificaciones: una basada en la trayectoria total del investigador y otra centrada en las citas recibidas en el último año.

En este contexto, Carmen Veiga, investigadora del grupo Bioengin del CICA, se sitúa como la más destacada de la UDC por su trayectoria. Reconocida por toda su carrera, Veiga subraya el impacto global de su trabajo: «Es un reconocimiento que mide el impacto real que tiene lo que nosotros estamos trabajando. Para mí supone dar a conocer el trabajo que hacemos en el grupo de investigación de la universidad. Estamos generando conocimiento de referencia mundial», dice la científica con orgullo.

La investigación de su grupo se centra en la biotecnología ambiental, con proyectos orientados a transformar contaminantes presentes en aguas residuales o emisiones gaseosas en productos de alto valor añadido, como bioplásticos, biocombustibles o compuestos para la industria alimentaria y cosmética. Veiga destaca el alcance social de este trabajo: «Este reconocimiento nos permite dar más visibilidad al trabajo que se hace en la universidad y mostrar que la ciencia tiene un impacto importante a nivel mundial».

Para Veiga, este reconocimiento es también una demostración de que «desde Galicia podemos contribuir a los grandes retos del planeta» y que en el caso de su grupo contribuye «al cuidado del medio ambiente». La investigadora también dirige un mensaje a los que vienen detrás: «La ciencia y la investigación son exigentes, pero también apasionantes. La investigación puede transformar la sociedad y abrir nuevas oportunidades para la industria».

Por su parte, Tiago Fernández Caramés, del Centro Mixto de Investigación UDC Navantia, es el investigador de la Universidade da Coruña con más citados del último año, siendo reconocido especialmente por su trabajo en colaboración con el astillero. Fernández Caramés explica que este proyecto ha sido clave para su producción científica: «Casi toda nuestra investigación de los últimos diez años ha tenido que ver en cómo mejora los servicios digitales de Navantia. Eso es algo súper específico de lo que no hay casi nada a nivel mundial».

El ingeniero es sobre el que recae el reconocimiento, pero subraya que esta inclusión en la prestigiosa lista es fruto del trabajo colectivo: «La investigación es un trabajo en equipo. Yo soy el más viejo, aunque apenas paso de 40 años (ríe), por eso soy el que tiene más citas acumuladas de todos ellos», señala con modestia.

El investigador también destaca la relevancia del hecho de que una institución internacional como Stanford reconozca el trabajo de científicos de una universidad pública gallega: «Que venga una universidad de prestigio como Stanford, que diga que desde esta esquinita, de la que dicen que no tenemos acceso a grandes recursos, puedes competir con la gente a nivel mundial, pues te señala que vas en el buen camino», afirma con orgullo.

Fernández Caramés apunta que a nivel de visibilización, este reconocimiento sirve para que la sociedad pueda ver que «todo lo que se invierte en una universidad pública acaba redundando en cosas que tienen impacto a nivel mundial». El ingeniero destaca además el logro para una entidad que no es tan grande: «Hay una proporción elevada de investigadores reconocidos para el tamaño de la universidad», destaca.

El reconocimiento de Stanford refleja no solo el esfuerzo de cada grupo investigador, sino también el «ecosistema de la UDC», donde la combinación de talento, recursos y colaboración ha permitido que investigadores de disciplinas diversas, desde la química y la biología hasta la informática y la medicina, obtengan un impacto significativo en esta lista.