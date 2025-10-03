Teresa Portela, López Besteiro y la Policía Autonómica reciben en A Coruña las medallas Pardo Bazán

La Xunta concedió en julio las Medallas Emilia Pardo Bazán 2025 a la piragüista olímpica Teresa Portela, a la exconselleira de Familia, Muller e Xuventude Manuela López Besteiro y a la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA), en reconocimiento a su compromiso con la igualdad de género y la lucha contra la discriminación.

El galardón lleva el nombre de la escritora gallega considerada pionera en la defensa de los derechos de las mujeres y del feminismo y fueron entregadas en la mañana de este viernes en un acto en el Espacio Avenida de los Cantones de A Coruña.

Teresa Portela, con una trayectoria deportiva que incluye numerosas medallas en campeonatos europeos y mundiales, además de una plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, ha sido distinguida por su papel como referente en la visibilización del deporte femenino. El jurado destacó su esfuerzo «rompiendo barreras sociales» y sirviendo de inspiración a las nuevas generaciones.

En el caso de Manuela López Besteiro, conselleira entre 1993 y 2002 en el gobierno de Fraga, se reconoce su impulso a políticas de conciliación y corresponsabilidad. Además, la Policía Autonómica gallega fue premiada por su implicación en la protección de víctimas de violencia de género. Integrada en el sistema Viogen, su labor es considerada por el jurado como esencial.