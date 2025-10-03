«Los trabajadores que utilizan IA están más satisfechos que aquellos que no la usan»

Guayente Sanmartin es presidenta de división y vicepresidente sénior de la organización comercial HP PS. En este cargo, es responsable de la planificación, el desarrollo y la ejecución de la cartera de soluciones comerciales para PC y pantallas. En su intervención en Ecosystems 2030, explicó cómo la IA viene para ayudar a los trabajadores. «Nuestras vidas pueden ser un poquito más fáciles», reconoce.

Cuando hablamos de inteligencia artificial, todavía hay quien tiene miedo a que sea un sustituto. Usted dice que va a mejorar nuestra experiencia laboral.

Exactamente. Hemos hecho un estudio en HP sobre la relación con el trabajo, y hemos visto que aquellos trabajadores que utilizan la IA están un 42% más satisfechos que aquellos que no lo utilizan. Y esto a día de hoy, no en el futuro, hoy.

¿Cómo nos adaptamos?

La realidad es que las herramientas mejoran al minuto, no son perfectas, no hay que esperar que todo esté perfecto ahora, pero cada mes cuando hacemos estudios de las capacidades de IA que existen en el mercado, nos sorprendemos de la velocidad de cambio ¿Y qué hay que hacer? Nos tenemos que entrenar en dos cosas, una es educación de la tecnología, de lo que está disponible, de qué hacen, qué tienen, qué van y qué no van, porque no todo es perfecto. Y luego, educación de cómo tenemos que utilizar las herramientas. No solo requiere el conocimiento técnico, de decir lo que hace la herramienta, sino cómo trabajo con esa herramienta, cuál va a ser mi pensamiento crítico que voy a tener que aplicar para utilizarla. Yo no voy a ser el robot de la máquina, es al revés, cómo le voy a sacar el mayor partido, o sea, nos tenemos que educar tecnológicamente y tener ese pensamiento crítico para poder sacar el mayor partido de la herramienta.

¿La IA ha cambiado su día a día?

Sí. Hace un año, estaba de reuniones una detrás de otra y ahora al revés, ahora tengo que ponerme unos tiempos para trabajar. Me pongo un tiempo para pensar con alguna ayuda de una herramienta de IA cómo puedo presentar mejor o cómo puedo extraer del documento mejor información. Cuando me presentan un plan, pienso ¿qué haría Claude? ¿qué haría ChatGPT? Y me dan información y yo evalúo con más información de fuera si mis planes son mejores. O sea, ahora al revés, tengo que pensar más.

Habla del cambio con hace un año, pero lleva más de tres décadas en HP. ¿Cómo fueron aquellos inicios? En un sector, además, con poca presencia femenina.

(Ríe) Empecé como becaria en HP. Siempre cuento que yo hice Telecomunicaciones en Barcelona y cuando llegamos a la universidad estaban marcados los nombres de las chicas. Eran ocho y como mi nombre es Guayente, yo no estaba marcada porque pensaban que era un hombre, así que en realidad éramos nueve. La realidad es que HP siempre ha tenido una cultura súper abierta de inclusión. He tenido oportunidades enormes. Sí es verdad que igual que la sociedad todavía no tiene toda la igualdad que requeríamos, dentro de las compañías tampoco. Yo he trabajado en Barcelona, en París, en Singapur, en California, he sido directora de muchísimos negocios de HP diferentes.... Las oportunidades han sido enormes.

¿También cree que la IA ayudará a reforzar la globalización y los contactos entre trabajadores de diferentes países?

Las fronteras se han roto totalmente. Ahora utilizas herramientas como Teams o Zoom, donde hablas en castellano y el chino lo ve en chino y otro en japonés. Hay transcripción automática. También te digo que en HP hemos visto que el mundo híbrido, el trabajo híbrido es fenomenal, pero eso no significa usar solo el remoto, porque colaborar todos juntos, como estamos tú y yo ahora, también tiene mucho beneficio para sacar productos e innovación conjunta. No hay que perder esa parte para nada.

El trabajo presencial está a salvo, ¿no?

Por supuesto. No creo en un trabajo en el que cada individuo está en su casa trabajando, creo que el valor es tener la flexibilidad de poder escoger, porque hay momentos de pensar y hay momentos de trabajar conjunto. La innovación y la colaboración humana generan muchísimo valor cuando están físicamente en el mismo espacio.