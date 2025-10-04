A Agra do Orzán, un barrio que coida
Na Agra do Orzán hai un fío invisible que une os veciños e veciñas nunha rede de coidados. Se un cliente falta a tomar o café, a camareira chama para saber que lle pasou, na tenda lenlle as cartas ou axúdanlle co móbil. Queren ver e que se lles vexa
Hai dous anos que Arquitectura sen Fronteiras empezou a traballar na Agra do Orzán, analizando as dinámicas dos seus habitantes e involucrando a estudantes, comercios e veciños e veciñas para facer do barrio un lugar mellor, máis acolledor onde todos se coñezan, colaboren, falen das súas necesidades, que se coiden e deixen que as coiden.
«Empezamos en setembro de 2023, agora estamos rematando a segunda fase e comezando a terceira. Arquitectura Sen Fronteiras traballa desde unha perspectiva multidisciplinar, é un proxecto educativo, traballamos cos colexios do barrio (María Barbeito e Raquel Camacho), co instituto da Agra, con entidades que traballan con migrantes, coa biblioteca do Ágora, con veciñas e veciños, tamén con comercios e imos da man do Mestrado de Política Social da Universidade da Coruña e da súa profesora Laura Cruz», explica a coordinadora de Proxectos Educativos de Arquitectura sen Fronteira, Marta Casal, que é, ademais, veciña do barrio, así que, non partía de cero cando comezou con esta experiencia. Nesta segunda fase, decidiron traballar sobre os coidados, así que, non só fixeron formacións sobre o dereito ao hábitat, que é o tema central do proxecto, senón que tamén aterraron a teoría con traballos prácticos como obradoiros participativos servíndose das artes como o mosaico ou a fotografía para conseguir os seus obxectivos. «Queriamos saber como o barrio pode coidarnos e como nós podemos coidar do noso barrio», resume Casal. Todas esas experiencias tiveron este venres a súa festa de fin de curso no Ágora, coa presentación dos resultados mais tamén cunha merenda e cunha pequena festa para que os participantes puidesen gozar do traballo feito e ver cumpridas dúas das súas máis urxentes reivindicacións: «que o banco que está fóra do Ágora teña un respaldo no que poder apoiarse e pasar a tarde comodamente, aínda que sexa efémero, e que as persoas moi maiores e, en ocasións con problemas de autonomía, teñan actividades de lecer pensadas para elas», neste caso, un pequeno concerto.
Porque, segundo explica Casal as actividades que programan os centros cívicos son para persoas que gozan de autonomía pero solicitan que, cada quince días, se poña o foco nos maiores máis maiores e naquelas persoas que precisan axuda para moverse, pero ás que lles gustaría ver unha obra de teatro ou escoitar música en directo. «Necesitamos máis espazos máis humanos, con máis iluminación, máis cómodos para estar, que a rúa Barcelona non esvare cando chove... En Vigo hai un servizo de coidadores de barrio, que acompañan as persoas maiores ao médico ou á compra e que lles permiten, con esa axuda puntual, vivir máis tempo na súa casa», comenta Casal.
Nesta terceira fase porán o foco nas redes informais de coidados que funcionan «sen burocracias» e que serven de salvavidas para moitas persoas que xa non son quen de se coidar a si mesmas. Polo de agora saben xa que precisan máis axuda das institucións que sexa máis doado acceder a recursos para que o seu labor, que xurdiu «naturalmente», de xeito espontáneo, poida ter un respaldo. «Hai mulleres que poden seguir traballando porque deixan aos seus maiores polas tardes nun grupo e, o resto, coida. Se algún falta un día xa o chaman. Son unha familia tal e como eles din e, coma este grupo que nós detectamos, hai máis, e precisan espazos. Ás veces, incluso resultan molestos e por iso non se lles facilitan as cousas», resume Casal, que reivindica o seu barrio. «Parece que na Agra só temos problemas pero temos moitísimas fortalezas e queremos visibilizalas dentro e fóra do barrio», explica Casal, que pon o foco tamén no gran valor que achegan os comercios nesta rede de coidados.
«Preguntan cando falta un cliente habitual, lenlles as cartas, van ao banco con eles porque non se manexan porque a tecnoloxía é unha fenda brutal e, se non houbese persoas apoiándoos, a exclusión sería incluso maior. Son axentes mediadores e integradores informais que se encargan de cousas como informar a unha filla que deixa cartos na tenda para a compra da nai de se está ben... Son tantas cousas e son relacións de moito tempo de veciñanza, de confianza e de cariño», incide Casal, que asegura que, contra todos os discursos de odio e a desconexión cos demais e da idea de que «os nosos veciños son os nosos inimigos» están estas experiencias que resaltan o valor dos coidados das persoas que temos ao noso carón.
«Esta rede de coidados invisibles formada pola hostalaría, polas tendas, polas mulleres migrantes ou non migrantes están facendo que un barrio moi envellecido poida tirar o día a día», resume Casal.
