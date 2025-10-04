Las fiestas del Rosario arrancaron con un ‘delicioso’ pregón de Pablo Gallego
A Coruña
Las fiestas del Rosario en la Ciudad Vieja empezaron este viernes con la plaza de Azcárraga como punto neurálgico. El concierto de Amizades fue el aperitivo al pregón del cocinero Pablo Gallego y a los conciertos de La tercera república y McKuin, banda tributo a Queen.
Las celebraciones continúan este fin de semana. Este sábado a las 12.45 horas habrá un concierto de Xilo e Carlos y una pulpeira desde las 13.00 horas. Por la tarde, magia a las 17.00 horas, y por la noche un tributo a U2, un concierto de Alga y DJ. Las fiestas acabarán el domingo por la mañana con la banda municipal y una sesión vermú con Clandestinos.
