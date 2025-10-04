La historia del siglo XXI coruñés en una muestra por los 25 años de LA OPINIÓN

El año 2000 tuvo un carácter marcadamente simbólico en todo el mundo, la entrada a un nuevo milenio del que se esperaban grandes transformaciones. A Coruña, contagiada también de ese optimismo y que aún celebraba la histórica Liga del Deportivo, veía nacer un nuevo periódico diario, LA OPINIÓN A CORUÑA, que pretendía renovar la forma de dar a conocer la realidad de la ciudad y su entorno desde un amplio espectro de visiones y abrir nuevas ventanas de expresión para contribuir a un verdadero pluralismo informativo.

Además de dar cabida en sus páginas a opiniones y colectivos que hasta entonces tenían escaso eco, LA OPINIÓN apostó desde un primer momento por entender A Coruña, no solo como la ciudad que actúa de cabecera de su entorno, sino como un conjunto de localidades que comparten un mismo espacio territorial, económico y social en un área metropolitana que existe de facto y en la que sus integrantes tienen aspiraciones comunes que es necesario reflejar.

Hoy sábado se cumplen 25 años desde que el periódico salió a la calle por primera vez, una jornada de celebración que se extenderá en los próximos días a través de una serie de iniciativas para conmemorar el cuarto de siglo de actividad informativa que ha desarrollado este medio, que durante ese periodo se ha enfrentado al reto de abordar cuestiones de tanta trascendencia como la catástrofe ecológica del Prestige, la crisis económica derivada del crack inmobiliario, el profundo impacto de la pandemia del covid, los sucesivos cambios políticos en Galicia y A Coruña o, ya en este momento, la importante mella que causa en la sociedad el grave problema de la falta de vivienda.

Para reflejar el trabajo llevado a cabo desde su nacimiento y su contribución a la ciudad como agente proactivo durante 25 años, LA OPINIÓN expondrá en la zona de la explanada de la Dársena de la Marina próxima a la Autoridad Portuaria desde el próximo jueves una selección de las portadas que recogen algunos de los acontecimientos de mayor relevancia sucedidos durante estos años, como la marcha del Concello de quien fue alcalde de A Coruña durante 23 años, Francisco Vázquez, la inclusión de la Torre de Hércules en el patrimonio de la humanidad de la Unesco, la conmoción causada por la muerte de tres policías nacionales y un estudiante en las aguas de la ensenada del Orzán y la tragedia del descarrilamiento del Alvia en las afueras de Santiago, con numerosos coruñeses entre las víctimas de aquel accidente.

La apertura de esa muestra irá acompañada de un acto que se desarrollará en Palexco, en el que Prensa Ibérica, la editora de este diario, conmemorará el 25º aniversario de su fundación con la presencia de representantes de toda la sociedad política, económica y civil coruñesa y gallega. El día 12 verá la luz además un suplemento especial del periódico en el que, a lo largo de más de cien páginas, se repasarán los hechos más relevantes de los últimos 25 años y se detallarán los retos a los que se enfrentará A Coruña en el futuro inmediato, como la integración en la ciudad de los espacios portuarios en desuso, el impulso definitivo a la dársena de punta Langosteira o el desarrollo económico a través de las nuevas tecnologías. Serán temas que, además, se abordarán en diferentes foros de debate organizados por LA OPINIÓN en los próximos meses.