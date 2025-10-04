Homenaje al personal jubilado del servicio de hospitalización a domicilio en A Coruña

El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) fue este sábado el escenario elegido para el homenaje al personal jubilado del servicio de hospitalización a domicilio (HADO). El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, señaló que este es uno de los servicios «más valorados de la sanidad pública, con más de 7.000 pacientes atendidos en 2024». Se trata de un modelo que sale de los recintos sanitarios y llega al hogar del paciente para ofrecerle una asistencia más cálida y más humana. Los trabajadores jubilados recibieron un obsequio como homenaje. En el acto participaron también la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, y el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde.