Las joyas escondidas de la arquitectura de Os Mallos

La riqueza arquitectónica de A Coruña no esta sólo en los inmuebles históricos de la Ciudad Vieja, los grandes edificios del centro y el Ensanche o los chalets de autor de la Ciudad Jardín. Los barrios coruñeses, incluso los que muchos asocian construcciones baratas levantadas en la época de emigración masiva del campo a la ciudad en el siglo XX, también albergan tesoros ocultos, que reconoce el catálogo de edificios protegidos del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Os Mallos cuenta con 17 edificios y bloques catalogados, a los que el Concello quiere ahora sumar otros cuatro conjuntos en una ampliación que, como ya adelantó a este diario, aprobó provisionalmente el pleno municipal el pasado jueves, con los votos a favor del PSOE y BNG y la abstención del PP.

De los edificios ya protegidos, la mayoría tienen un nivel III, el más bajo, pero tanto la estación de ferrocarril de San Cristóbal como el edificio de los Nuevos Juzgados de la calle Monforte alcanzan el II, el intermedio. La primera, construida a partir de 1935 en estilo neorrománico y que ahora se está reformando, caracteriza «espacial y visualmente» la zona en la que se encuentra, según el plan general, mientras que los juzgados, de los años 80 y tardorromanos, son la única obra en A Coruña de Xosé Bar Boo.

Edificios de Antonio Viñes, 2, 4 y 6. | C. /R. A.

El resto de edificios protegidos son de viviendas y comercios. Como el 23 de Ángel Senra, un edificio racionalista de 1930 con molduras singulares. También pertenece al racionalismo el conjunto que ocupa los números 2, 4 y 6 de Antonio Viñes, edificado entre 1938 y 1950 con apenas unos «quiebros sutiles» como decoración. Y, en la misma Antonio Viñes, los números 17, 19, 21 y 23, destacados por los remates de sus cornisas.

En el número 28 de la calle Asturias se encuentra un edificio de seis plantas de 1936, una década de «creación de barrios destinados a la clase obrera» con alturas que rompen con las barriadas de planta baja o planta baja y piso del siglo anterior. Está en el catálogo, como el conjunto racionalista de los números 14, 16, 18 de la calle Eusebio da Guarda y 21 de la vía Asturias, o el inmueble neorrománico del 2 de Joaquín Planells, de autoría de Antonio Gascué Echevarría, con «estructura metálica de grandes luces».

Además de los juzgados, en la calle Monforte está un conjunto racionalista en los números 4, 6 y 8, con cuatro alturas y galerías de hormigón armado, y en el 2 de Oidor Gregorio Tovar y 3 y 5 de Antonio Viñes hay un proyecto racionalista de 1937 en «buen» estado de conservación. Otro conjunto racionalista ocupa el 8 de Oidor Gregorio Tovar, el 3 de Asturias y los 4, 6, 8 y 10 de Vizcaya, «en pleno uso» comercial y residencial, según el PGOM. Siguiendo por Oidor Gregorio Tovar, los 10, 12, 14 y 16, de entre cuatro y seis alturas, destacan entre otras características por sus «molduras de línea de forjado», si bien actualmente tienen «plantas descontextualizadas».

Otro conjunto racionalista, de las décadas de 1950 y 1960 y del que no figura el autor, se encuentra en los 6, 10, 12, 14 y 16 de la calle de la Paz. Y en los números 7 y 9, tiene protección otra agrupación de inmuebles con «chaflán curvo con galería».

Número 13 de Eusebio da Guarda. | Casteleiro/R. A. | | CASTELEIRO/R. A.

El listado de inmuebles que ya tienen protección se completa con otros cuatro conjuntos racionalistas dedicados a uso residencial. Entre ellos se encuentra el del número 29 de la calle de la Paz y el 18 de Noia, con carpinterías de madera en la fachada, así como un conjunto que agrupa los 1, 3, 5, 3, 6 y 8 de la glorieta de la Paz, el 2/18, 19/21, 23, 27, 20 y 22 de la calle de la Paz y los 25 y 29 de Vizcaya, con alturas de entre cuatro y seis plantas. También la construcción en «regular» estado de conservación de los 3, 5, 7, 9 y 11 de Vizcaya y 5 de Asturias, así como el conjunto racionalista, este en «buen» estado, de los 22, 24, 26 y 28 de la calle Vizcaya y 17 de Paz.

A estas piezas del patrimonio de Os Mallos la ampliación del Gobierno local, derivada de una modificación del plan general empezada con Marea Atlántica en la Alcaldía, une otros cuatro conjuntos: el primer número de Eusebio da Guarda y los inmuebles de los números 13, 15, 17 y 19 de esa calle, con el 28 de Oidor Gregorio Tovar. También se incorporará al catálogo el número 11 de la calle Santander. En la calle San Luis se suman los números 4, 6, 8 y 25 (una parte de la memoria añade el 10).

Sagrada Familia

La memoria técnica de la ampliación del catálogo incorpora inmuebles a proteger en la zona de «origen» de Sagrada Familia, el barrio situado junto a Os Mallos y con el que comparte código postal. Su germen se encuentra en el cruce entre la avenida de Fisterra y la calle San Sebastián, y en las calles de la Sagrada Familia perviven inmuebles racionalistas de los primeros cuarenta años del siglo XX. De hecho, la «mayor concentración» de este estilo en edificios de pequeño tamaño en la ciudad.

El número 22 de la calle Maravillas.

El Gobierno local incorpora al catálogo de elementos protegidos los 7, 9 y 10 de González Villar, así como el 10, 12, 14 y 22 de la calle Maravillas y el 2, 4 y 6 de la vía San Isidoro. La ampliación, que tras la aprobación en el pleno municipal todavía deberá recibir informes de Estado y Xunta y volver a la Corporación municipal para su votación definitiva, se completa con los 12, 14 y 16 de San Leandro.