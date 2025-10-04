Manifestación por la paz en Palestina hasta la Torre
Un centenar de personas participaron en la tarde de este sábado en una marcha desde la plaza de Pontevedra
Redacción
Un centenar de personas aproximadamente participaron en la tarde de este sábado en la manifestación convocada contra la guerra y el genocidio en Gaza organizada por la plataforma A Coruña pola Paz, integrada por organizaciones sociales, vecinales, políticas y sindicales de la ciudad. La marcha se inició en la plaza de Pontevedra y se dirigió por la acera del paseo marítimo hasta la Torre de Hércules.
