Manifestación por la paz en Palestina hasta la Torre

Un centenar de personas aproximadamente participaron en la tarde de este sábado en la manifestación convocada contra la guerra y el genocidio en Gaza organizada por la plataforma A Coruña pola Paz, integrada por organizaciones sociales, vecinales, políticas y sindicales de la ciudad. La marcha se inició en la plaza de Pontevedra y se dirigió por la acera del paseo marítimo hasta la Torre de Hércules.