Nueva fase de las obras de los Cantones desde Santa Catalina al entorno del Obelisco: así afectarán

La gran obra de remodelación de los Cantones sigue su curso tras los trabajos ya ejecutados en la Marina y en el entorno de Palexco y ahora abre una nueva fase de actuaciones entre la calle Santa Catalina y el entorno del Obelisco que comenzará el próximo lunes 13 de octubre. Esta nueva etapa supondrá afecciones destacadas en materia de movilidad y transporte.

La más llamativa para los coruñeses y coruñesas será el traslado provisional de la parada de taxis y la estación de BiciCoruña más próximas al Obelisco, que se moverán al Cantón Pequeño durante los trabajos.

"Vamos a trabajar en la superficie que se peatonalizó provisionalmente en la pandemia. Concretamente, en el sector que hay entre Santa Catalina y las inmediaciones del Obelisco y la rúa Nova. Esto supondrá modificaciones provisionales en esta parte de los Cantones, con el traslado de servicios, pero muy cerca de donde ya están habilitados, para evitarles incomodidades a sus personas usuarias", detalló Noemí Díaz, concejala de Infraestructuras y Movilidad.

Traslado al Cantón Pequeño

El Cantón Pequeño será clave en esta reconfiguración de la zona. Será allí donde se sitúen tanto la parada de taxis como la de transporte urbano, puesto que la del Obelisco quedará anulada temporalmente. Estos servicios se ofrecerán en las paradas de Cantón Pequeño y Carreiro da Estacada. Sucederá lo mismo con las estaciones de BiciCoruña.

Además, en esta fase de la obra será cuando se cierre definitivamente al tráfico el acceso a los Cantones desde Durán Loriga por Santa Catalina. Este tramo pasará a ser totalmente peatonal, para darle continuidad al recorrido entre plaza de Mina hasta calle Real. Además, el carga y descarga de Santa Catalina pasará a estar en el entorno del Cantón Pequeño, aunque esto será temporal.

Novedades en Rúa Nova

También habrá novedades en la movilidad por Rúa Nova, que se cerrará al tráfico rodado en su conexión con los Cantones. Sí seguirá abierta al paso de vehículos, tanto los de carga y descarga como los que van a los garajes, con acceso y salida por la calle San Andrés.

En este contexto se cerrará además la salida de vehículos del aparcamiento subterráneo de la Marina en el Obelisco.