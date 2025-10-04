El paso de un frente frío dejará lluvias este sábado en A Coruña
Las temperaturas máximas bajarán hasta los 18ºC
Tras una semana con temperaturas agradables en A Coruña, el paso de un frente frío poco activo dejará alguna precipitación este sábado. Estas lluvias, de poca intensidad, se registrarán en las primeras horas de la mañana. Con el avance de las horas estas lluvias irán desapareciendo, dejando una tarde nublada y una noche casi despejada.
Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios significativos y se situarán en 15ºC, aunque las máximas sí que bajarán hasta los 18ºC.
Sin embargo, esta situación será corta, puesto que el domingo y el lunes el tiempo ya será despejado, llegando el lunes incluso a los 24ºC de máxima, temperatura propia del verano.
El viento este viernes comenzará el día flojo de componente sur y cambiará a Nordés moderado por la tarde tras el paso del frente.
