El PP denuncia las «mentiras» de Rey sobre el Mundial y zona tensionada
«Nos mienten desde hace meses», lamenta Miguel Lorenzo
El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, denuncia que esta semana «quedaron al descubierto las mentiras de Inés Rey» sobre el Mundial y la zona tensionada.
Tras la pregunta en el pleno para saber detalles del proyecto de reforma del estadio de Riazor para ser sede del Mundial 2030, «su respuesta lo dijo todo sin decir nada: no hay proyecto, ni calendario, ni financiación. No hay nada. Nos mienten desde hace meses», afirma Lorenzo.
El popular asegura que se está demostrando que la zona tensionada tiene efectos negativos, «con menos pisos del mercado de alquiler». «Al haber menos oferta, los precios suben, como también advertimos: un 8% en agosto en nuestra ciudad», apunta.
«Otra mentira de Inés Rey, que anda buscando a quien echarle la culpa, cuando ella no construye vivienda y no ejecuta las ayudas de rehabilitación».
