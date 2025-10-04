Radiografía de la atención al autismo en Galicia: «Trasladar a una persona con TEA tiene un fuerte impacto emocional»

El caso de Óscar Castro, un joven coruñés de 23 años con autismo cuya familia se opone a su traslado a Ourense asignado por la Xunta, ha abierto un debate más amplio sobre la dignidad de las personas con trastorno del espectro autista (TEA) en Galicia. Especialistas de distintos ámbitos coinciden en la necesidad de ampliar la red de apoyos y en poner a las personas en el centro de las decisiones.

La presidenta de la Federación Autismo Galicia, Mercedes Fernández Angulo, recuerda que la atención al autismo requiere un enfoque específico y centros preparados para responder a grandes necesidades. Reconoce que la red de residencias especializadas en Galicia es escasa y con largas listas de espera: «Hace años que no hay plazas. La administración lo sabe, trabaja con las entidades, pero va muy lento. Lo que necesitamos es garantizar una calidad de vida adecuada para las personas con autismo». Señala que se están dando pasos con nuevas aperturas en Friol (Lugo) y en la provincia de Pontevedra, pero insiste en que lo fundamental es extender una red que evite traslados a gran distancia de las familias.

Desde un enfoque más social la directora de proyectos de la asociación Poten100mos, Cristina de la Puente, subraya la importancia de escuchar lo que las personas con autismo desean. Pone como ejemplo la figura de mediación que existe en Inglaterra (donde trabajó diez años en viviendas para personas con discapacidad) independiente de la administración, para averiguar las preferencias de quienes tienen dificultades de comunicación. «Aquí se siguen asignando recursos sin personalización, se mide por ratios y no por necesidades individuales», advierte. A su juicio, sería posible explorar fórmulas como planes personalizados que combinen apoyos nocturnos con centros de día, invirtiendo más en personal que en traslados.

La presidenta de la sección de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicología de Galicia, Begoña Castro, coincide en la importancia de analizar cada caso de forma individual. «El autismo es un mundo, hay características comunes pero cada persona tiene sus sensibilidades», apunta. Recuerda que la cercanía de figuras de referencia como la familia refuerza la seguridad, y que los cambios de entorno sin la preparación adecuada generan «desregulación emocional». Para la experta «hay situaciones irremediables en la vida que ya se van a dar, como la muerte de un familiar», por ello cree que en el resto de casos «se puede mediar y resolver de otra manera».

La psicóloga general sanitaria Rocío Salgado, especializada en autismo, amplía la mirada: «Trasladar de manera abrupta tiene un fuerte impacto emocional para la persona afectada y también para sus familias, pero el problema es que faltan apoyos reales». Denuncia la distancia entre el discurso de la inclusión y la realidad, con profesorado desbordado, falta de profesionales y un vacío aún mayor cuando las personas con TEA alcanzan la vida adulta: «En ese momento hay un gran vacío».