‘Real Faces’ y ‘Durian Durian’ triunfan en el festival Intersección

El Festival Internacional de Cine de A Coruña-Intersección ha reconocido como mejor película internacional Durian, durian, del director singapurense Nelson Yeo, en una edición marcada por la potencia estética, la exploración de la memoria y la reflexión crítica sobre la realidad social y política. La mención especial fue para Real Faces, de Leni Huyghe, por su exploración de la identidad a través del registro íntimo. La cineasta belga obtuvo también el Premio del Público.

En la Cortometraje Española de la Sección Internacional, el galardón fue para La nostra habitació, de Jaume Claret Muxart, por su sensibilidad en la construcción del relato, y la mención para La sangre, de Joaquín León, que destaca por su fuerza visual y poética.

El Premio del Jurado de la Sección Galicia reconoció a Deuses de pedra, de Iván Castiñeiras, por su capacidad para preservar la memoria y transformar lo íntimo en universal, mientras que la mención fue para Un sueño de una noche, dirigida colectivamente por Sandra Iglesias González, Claudia de la Iglesia Díez, Bárbara Portilla Santana y Marina Fornies Briceño, por su gesto sensible hacia la juventud y su imaginario.

En la Sección Fulgor, el jurado premió Algunos recuerdos (no) son míos, de Rebecca Tolosa Gilroy, por la recuperación de archivos vinculados a la memoria feminista y su resignificación contemporánea. La mención especial fue para O costume do traballo, de Luis Morla, por la precisión con la que transmite un pasado traumático a través de la oralidad.

El Jurado Joven reconoció la obra Un sueño de una noche, de Sandra Iglesias González, Claudia de la Iglesia Díez, Bárbara Portilla Santana y Marina Fornies Briceño, un retrato de la fugacidad del tiempo a través de la mirada de sus protagonistas, tres jóvenes de 16 años. El Premio NUMAX fue para Alboroque, de Sabrina Fernández Casas, por su aporte honesto a una problemática comunitaria y por su apuesta por lo colectivo como camino de esperanza frente a la destrucción.

Dentro de NEXUS, el espacio de industria del festival, se entregaron los Premios Impronta, que suponen un año de asesoría para SOS, de Nicolás Martínez; el Premio D’A para Despois de Grecia, de Irene Pin; y el Premio Materna para Wólfram, de Sara Gil Méndez.

Las obras reconocidas en esta edición del Intersección reflejan la línea curatorial del festival, centrada en apoyar propuestas que exploran nuevas formas de narrar y expanden los límites del lenguaje audiovisual.