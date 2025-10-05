Bautismos por inmersión de fieles evangélicos en A Coruña
Es un rito cristiano primitivo
El local de la Iglesia Cristiana Evangélica El Camino situado en la calle Curros Enríquez acogió este domingo un acto de bautismos por inmersión basado en el rito de los cristianos primitivos con el que se simboliza la transformación espiritual y el compromiso personal con Jesucristo. Los nuevos creyentes fueron sumergidos en agua para reproducir el bautismo con el que Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, según recoge el Nuevo Testamento, mientras los fieles asistentes celebraban su entrada en un nueva vida.
