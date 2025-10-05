Si no lo leo no lo creo
Una calle Buenavista de ensueño: con aceras más anchas y sin cuesta
ANTÓN PERULEIRO
Cuando uno pasa por la calle Buenavista, en el barrio de Os Castros, puede ver todavía una recreación idílica de la calle que se elaboró con motivo del Día de la Movilidad: zona peatonal con plataforma única. Algo que a más de uno de la zona le gustaría, ya que esta es una vía muy pequeña con aceras minúsculas por las que apenas pasa una persona. A quién no le gustaría una calle Buenavista así. Pero lo curioso no es eso sino que en la recreación la calle es totalmente recta, cuando en la realidad hay una cuesta bastante pronunciada. Entendemos que eso es más ilusión que un proyecto.
