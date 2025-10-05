Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Catorce compañías de danza actuarán en cuatro escenarios urbanos en Quincegotas

El festival de danza en la calle se celebrará del 10 al 12 de octubre

Pasada edición del festival. / LOC

RAC

A Coruña

Quincegotas, el festival de danza que se desarrolla en las calles de A Coruña, se celebrará del 10 al 12 de octubre en cuatro escenarios: la escalinata de la Domus, la plaza de la Fábrica de Tabacos, el Castillo de San Antón y la cúpula del parque de Eirís, que será un espacio para nuevos creadores.

Participarán catorce compañías: el Conservatorio Nacional de Danza de Lugo, el Conservatorio Profesional de Danza de la Diputación coruñesa, Proyecto Pabellón, Ana Erdozain & Alba González, Laboratorio Escénico, Carla Sisteré, Colectivo Glovo, Daniel Abreu, Daniel Lezso, Proyecto Larrua, ALÓproducións, Jandross Rodríguez, Jessica Castellón & Boris Orihuela y Andrea Castro.

