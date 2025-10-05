Catorce compañías de danza actuarán en cuatro escenarios urbanos en Quincegotas

Quincegotas, el festival de danza que se desarrolla en las calles de A Coruña, se celebrará del 10 al 12 de octubre en cuatro escenarios: la escalinata de la Domus, la plaza de la Fábrica de Tabacos, el Castillo de San Antón y la cúpula del parque de Eirís, que será un espacio para nuevos creadores.

Participarán catorce compañías: el Conservatorio Nacional de Danza de Lugo, el Conservatorio Profesional de Danza de la Diputación coruñesa, Proyecto Pabellón, Ana Erdozain & Alba González, Laboratorio Escénico, Carla Sisteré, Colectivo Glovo, Daniel Abreu, Daniel Lezso, Proyecto Larrua, ALÓproducións, Jandross Rodríguez, Jessica Castellón & Boris Orihuela y Andrea Castro.