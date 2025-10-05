Un cielo de colores y formas para visibilizar la salud mental en la Torre de Hércules

El viento tardó en aparecer en la quinta cita entre la Torre de Hércules y la Fundación Salma para hacer volar unas cometas de diferentes formas y colores que tienen un solo objetivo: dar visibilidad a la salud mental. El día dedicado a esta problemática se celebra el 10 de octubre.

En esta jornada soleada, pequeños y mayores sacaron a la calle mariposas, medusas, ranas y cerdos voladores que decoraron el cielo azul para «visibilizar la salud mental y recordar que la prevención desde edades tempranas es clave», según cuenta la presidenta de la Fundación Salma, Ana González.

Cuando lanzaron esta iniciativa en 2020, creyeron que las cometas servirían para «romper tabús». «Nos pareció una forma bonita de quitar hierro al asunto. Sacar al aire los miedos. Hay que vivir y volar», relata González, quien explica, con datos, que los problemas de salud mental «se detectan en un 50% de los casos antes de los 14 años y en un 75% antes de los 19». Por eso, la Fundación Salma insiste en que «se necesita prevención y que los pediatras estén formados».

González lamenta que, hasta hace poco, los recursos de salud mental iban destinados «solo a la asistencia y a cubrir casos graves». Pero la prevención quedaba totalmente al margen. «No se hablaba de esto hasta hace muy poco. Pero ya no es un problema sanitario, es un problema social», indica.

Hay otra pata, cuenta, que está coja, que es «la posterior a la asistencia, la continuidad de cuidados en residencias o pisos protegidos».

Con este panorama, la Fundación Salma nació con cuatro objetivos claros: escuchar, dar voz y ofrecer apoyo directo al colectivo de personas con problemas de salud mental y a sus familiares; fomentar el desarrollo de un marco legal que organice y garantice la asistencia sanitaria y social debida; implantar en Galicia un modelo habitacional con asistencia terapéutica para personas con problemas de salud mental; y conseguir colaboración de empresas y personas individuales para poner en marcha talleres de trabajo inclusivo en Galicia. Esa es su misión desde 2020 y la que persiguen con firmeza desde entonces. Y no solo la Fundación, también esas familias que ponen su granito de arena y que ayer sacaron sus cometas por una buena causa.