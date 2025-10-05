A Coruña queda de nuevo bajo la influencia anticiclónica este domingo

A Coruña queda este domingo nuevamente bajo la influencia de las altas presiones durante esta jornada. Así, se esperan cielos pocos nublados o despejados en general, con intervalos de nubes altas en la mitad del día.

Aun así, durante todo el día, las temperaturas serán agradables y el día mayormente despejado. Las máximas en la ciudad serán de 19ºC, aunque las mínimas bajarán hasta los 12ºC, tres grados menos que este sábado.

El viento soplará moderado del Nordés con algún intervalo fuerto en el litoral coruñés durante la tarde.

El lunes, sin embargo, la ciudad vivirá un día casi de playa con máximas que llegarán a los 23ºC y cielos despejados.