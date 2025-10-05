A Coruña queda de nuevo bajo la influencia anticiclónica este domingo
Las temperaturas máximas se quedarán en 19ºC
A Coruña queda este domingo nuevamente bajo la influencia de las altas presiones durante esta jornada. Así, se esperan cielos pocos nublados o despejados en general, con intervalos de nubes altas en la mitad del día.
Aun así, durante todo el día, las temperaturas serán agradables y el día mayormente despejado. Las máximas en la ciudad serán de 19ºC, aunque las mínimas bajarán hasta los 12ºC, tres grados menos que este sábado.
El viento soplará moderado del Nordés con algún intervalo fuerto en el litoral coruñés durante la tarde.
El lunes, sin embargo, la ciudad vivirá un día casi de playa con máximas que llegarán a los 23ºC y cielos despejados.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¿Es festivo en A Coruña el martes 7 de octubre, día del Rosario?
- Enki ocupará los bajos de O Parrote: «Un lugar lleno de vida y recursos» en pleno centro de A Coruña
- Fallece Antonio Ferreiro, uno de los padres del Jazz Filloa de A Coruña
- Mayores de A Coruña opinan sobre la clasificación de edad de la OMS: «Con 60 años me sentía joven, me sentía de maravilla»
- Patti Smith cierra la fiesta de Zara en la cúpula del monte de San Pedro con un concierto
- Unos 4.000 manifestantes cortan el tráfico en A Coruña por el ataque de Israel a la flotilla con ayuda para Gaza
- Una familia de A Coruña lucha contra el traslado a Ourense de su hijo con autismo: 'Aquí está integrado
- Los bomberos encuentran a un vecino fallecido en un domicilio de Ángel Rebollo