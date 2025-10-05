Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desviado a Santiago por la niebla el primer vuelo entre Madrid y A Coruña de este domingo

El siguiente sí que pudo tomar tierra

Avión de Air Europa en la terminal de Alvedro. | Iago López / Roller Agencia

Avión de Air Europa en la terminal de Alvedro. | Iago López / Roller Agencia

RAC

Los viajeros que cogieron el primer vuelo de la mañana con destino a Alvedro procedente del aeropuerto de Barajas en Madrid sufrieron un pequeño trastorno en sus planes al ser desviados hacia el aeródromo de Lavacolla en Santiago por culpa de la niebla.

El avión de Air Europa, y con código compartido de Etihad, KLM y Delta, despegó del aeropuerto Adolfo Suárez a las 6.40 horas y tenía previsto llegar a A Coruña a las 7.50 horas. Sin embargo, tras un primer intento, el vuelo finalmente tomó tierra en el aeropuerto Rosalía de Castro, a donde llegó a las 8.06 horas.

En cambio, el siguiente vuelo, también procedente de la capital de España, aunque este fletado por la compañía Iberia, sí que pudo aterrizar en la terminal herculina a las 8.26 horas.

