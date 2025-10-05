La FP bate récord en A Coruña: «En cuatro meses puedes estar ya trabajando»

El curso de Formación Profesional ha comenzado con récord de alumnos. En el área de A Coruña son ya 16.113 los matriculados, una cifra que hasta este curso no se había alcanzado, tras un incremento del 4,4% respecto al año anterior. Los centros coruñeses siguen la tendencia general en Galicia, que también marca récord, con 71.229 estudiantes, un 3,5% más.

En el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Paseo das Pontes, donde estudian más de un millar de jóvenes, las aulas se llenan desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. «En estos últimos años hay mucha demanda por estudiar un grado de FP y hemos implantado nuevas líneas profesionales. El reto es organizarnos para dar la mejor formación posible a todo el alumnado», explica la jefa de estudios, Beatriz Crujeiras.

Este año, la novedad más comentada en el centro son las formaciones aceleradas, pioneras en Galicia. Son programas de «apenas cuatro meses de clases intensivas», seguidos de prácticas en empresas. «La inserción es casi inmediata si la empresa queda satisfecha, es decir, en cuatro meses puedes estar ya trabajando», señala Crujeiras.

Las FP duales también han ganado terreno en estos últimos años. «Un alumno en modalidad dual intensiva tiene una empleabilidad altísima, es casi seguro que encuentre trabajo», afirma la responsable académica.

En el instituto Ramón Menéndez Pidal han notado «considerablemente el aumento de alumnos». A causa de la alta demanda, este año han optado por incorporar dos ciclos nuevos a su centro: uno de servicios comerciales y otro de marketing y publicidad dual aplicado al sector inmobiliario, «único en Galicia», explica su directora, María Vilariño. El centro de Zalaeta recibe cada año perfiles de alumnos de lo más variados: «Tenemos desde adolescentes recién salidos del instituto o de la universidad hasta adultos con más de 40 años que buscan reinventarse».

No todos son logros en este modalidad de estudios. «Tenemos una falta de recursos importante, sobre todo de espacio. La Consellería nos ha asignado menos profesorado del que necesitamos. Estamos contentos con este incremento de estudiantes pero nos sentimos un poco en segundo plano frente a los centros integrados», lamenta Vilariño, que pide una «planificación más sólida para sostener el crecimiento».

El instituto Fernando Wirtz tampoco escapa de esta tendencia al alza. Con ciclos básicos, medios, superiores y cursos de especialización, la matrícula vuelve a colgar el cartel de completo. «Nosotros no tenemos más alumnos que otros años simplemente porque no tenemos sitio para aumentar la capacidad, en la modalidad a distancia sí que hay más alumnos», explica su director, Rafael Menéndez, quien lleva en el centro desde hace diez años con «las clases llenas» y una demanda que supera los aforos de las aulas.

«Yo no soy buena en matemáticas, no me fue bien, y estos estudios son muy prácticos y creo que me van a ayudar a poder trabajar en lo que quiero», afirma. Ahora comparte clase con otros 22 alumnos en un ciclo de dos años que le permitirá, además, realizar prácticas en empresas. «La FP me daba más opciones que la universidad, supongo que depende de lo que quiera cada uno, para mí es mejor», explica Abanto.

Tenía claro qué estudiar y en A Coruña encontró «varios centros» que lo ofertaban, pero se decidió por el Paseo das Pontes porque tenía «buenas recomendaciones» de su prima. Como ella miles de estudiantes coruñeses de FP encuentran su camino en estos estudios prácticos.

Leyde Abanto es una estudiante de primer año de Cocina en el CIFP Paseo das Pontes. Después de haber empezado el Bachillerato de Ciencias, animada por su madre, decidió apostar por lo que siempre le apasionó, la gastronomía. Desde pequeña cocinaba en casa y tenía claro que quería orientar su futuro hacia los fogones. «Quiero ser chef y tener mi propio restaurante», afirma con decisión, convencida de que la Formación Profesional es la vía «más directa» para alcanzar su objetivo.