Ruta por la Ciudad Vieja de la mano de cuatro coros gallegos
Xurxo Souto fue este domingo el guía de la ruta por la Ciudad Vieja que abrió la programación del Ciclo de Coros Galegos, en la que se mostró la vinculación de estas formaciones con la historia coruñesa. Miembros de Cantigas e Agarimos, Toxos e Froles, Ruada y Cántigas da Terra participaron en el recorrido, que terminó ante el teatro Rosalía de Castro, donde se interpretó una pieza. Ya dentro de la sala, actuó el Conxunto instrumental de Escolas da Terra, de Cántigas.
