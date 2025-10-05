Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seis planes que hacer este domingo en A Coruña

Roteiros, teatro, humor o fiestas constituyen algunos de los planes de este último día de semana en la ciudad

Fiestas del Rosario en la Ciudad Vieja

Fiestas del Rosario en la Ciudad Vieja / Carlos Pardellas

RAC

Roteiro ‘Da cidade á aldea’

12.00 horas | Ruta guiada a pie por el músico y escritor Richi Casás por Agra do Orzán, O Ventorrillo, Penamoa y Visma con cuatro paradas musicadas para conocer la transformación de las aldeas en ciudad. No es necesario inscribirse.

Plaza de As Conchiñas

‘O canto da Cidade Alta’

19.00 horas | Ruta por la Ciudad Vieja con Xurxo Souto y cuatro coros populares gallegos que actuarán al final ante el teatro Rosalía de Castro.

Colegiata de Santa María

‘Feirantes’, con Teatro do Noroeste

19.00 horas | Imma António protagoniza esta obra basada en la obra de Cunqueiro Os outros feirantes, adaptada y dirigida por Eduardo Alonso.

Sala Gurugú

‘Mentes peligrosas’

18.30 horas | Los artistas Eva Hache, David Cepo, Álex Clavero y Leo Harlem participan en la nueva edición de este espectáculo de humor. Entradas desde 35 euros.

Palexco

Fiestas de la Ciudad Vieja

12.00 horas | Fin de los festejos con una actuación de la Banda Municipal de Música y la Asociación Cultural Donaire. Luego, sesión vermú con el grupo Clandestinos en Troncoso.

Plaza de la Constitución

Canción lírica gallega en Belas Artes

12.00 horas | Gabriel Alonso, barítono, y Ricardo García, piano, interpretan canción lírica gallega. Entrada libre

Museo de Belas Artes

