Seis planes que hacer este domingo en A Coruña
Roteiros, teatro, humor o fiestas constituyen algunos de los planes de este último día de semana en la ciudad
Roteiro ‘Da cidade á aldea’
12.00 horas | Ruta guiada a pie por el músico y escritor Richi Casás por Agra do Orzán, O Ventorrillo, Penamoa y Visma con cuatro paradas musicadas para conocer la transformación de las aldeas en ciudad. No es necesario inscribirse.
Plaza de As Conchiñas
‘O canto da Cidade Alta’
19.00 horas | Ruta por la Ciudad Vieja con Xurxo Souto y cuatro coros populares gallegos que actuarán al final ante el teatro Rosalía de Castro.
Colegiata de Santa María
‘Feirantes’, con Teatro do Noroeste
19.00 horas | Imma António protagoniza esta obra basada en la obra de Cunqueiro Os outros feirantes, adaptada y dirigida por Eduardo Alonso.
Sala Gurugú
‘Mentes peligrosas’
18.30 horas | Los artistas Eva Hache, David Cepo, Álex Clavero y Leo Harlem participan en la nueva edición de este espectáculo de humor. Entradas desde 35 euros.
Palexco
Fiestas de la Ciudad Vieja
12.00 horas | Fin de los festejos con una actuación de la Banda Municipal de Música y la Asociación Cultural Donaire. Luego, sesión vermú con el grupo Clandestinos en Troncoso.
Plaza de la Constitución
Canción lírica gallega en Belas Artes
12.00 horas | Gabriel Alonso, barítono, y Ricardo García, piano, interpretan canción lírica gallega. Entrada libre
Museo de Belas Artes
