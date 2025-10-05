«Trabajar con la salud mental genera estrés, pero también satisfacción»

La Asociación Pro Enfermos Mentales (APEM) organiza unas jornadas sobre salud mental. Este año ha decidido centrar el debate sobre quién cuida a los profesionales que se dedican a cuidar a los demás. El 9 de octubre, de 10.00 a 13.30 horas, profesionales que trabajan en varias áreas de salud mental compartirán sus experiencias. Una de ellas es la psicóloga clínica Inés Bello Pombo, que forma parte del programa de Primeros Episodios Psicóticos.

¿Notan en su trabajo una carencia de cuidados para atender a los profesionales que se dedican a la salud mental?

Yo soy psicóloga y trabajar con salud mental puede suponer un fuerte estrés. Tenemos incertidumbre sobre cómo puede evolucionar el paciente, temor al fracaso, que el tratamiento que utilices no funcione... Eso genera estrés, pero hay también una satisfacción cuando vemos que los pacientes mejoran.

¿Qué medidas se pueden adoptar para que se reduzca ese estrés y todo funcione un poco mejor?

Más recursos personales porque los que hay ahora no son suficientes. Van a empezar 17 psicólogos clínicos en Primaria pero, de momento, hay siete para toda Galicia. Primaria y Urgencias son la primera puerta de entrada a muchos pacientes de salud mental. Tener más profesionales disminuirá la sobrecarga y se podrán crear equipos multidisciplinares y facilitar la coordinación dentro de los propios dispositivos de salud mental. Eso facilitaría compartir opiniones, visiones, lecturas del malestar que estamos viendo en esa persona y de qué maneras podemos intervenir. Es importante también que haya recursos suficientes para que la frecuencia de citas sea la adecuada, porque algunas citas de revisión tardan mucho y la eficacia disminuye.

¿Cómo es la intervención con una persona que acaba de sufrir un primer episodio psicótico?

Este es un programa muy reciente, tiene un año y lo formamos un equipo multidisciplinar. Los síntomas psicóticos más habituales suelen ser las alucinaciones, escuchar cosas, tener delirios, pensar que me persigue la policía o que hablan de mí... Otro de los síntomas que suele aparecer es el de la ruptura con la vida convencional que llevaba la persona, por ejemplo, el aislamiento social, dejan de quedar con los amigos, hay fracaso escolar o un abandono incluso de los estudios... A veces se produce un descuido personal o del hogar, el pensamiento a veces va muy rápido, empiezan a tener ideas un poco extravagantes... Un estado mental alterado.

¿Existe un perfil de paciente al que le pase esto o le puede pasar a cualquiera?

En este programa nosotros atendemos mayoritariamente a personas de entre 18 y 40 años.

Y cuando llega un diagnóstico de este tipo supongo que será demoledor, tanto para el paciente como para su entorno.

Es un momento muy delicado a nivel familiar porque en algunos casos estamos hablando de personas que tienen ya cuarenta años, que están casadas y tienen hijos. Poder contar con la posibilidad de hablar del diagnóstico, de ir asumiendo todo el proceso de la experiencia psicótica, en ocasiones, produce un alivio. Este tipo de programas ayudan a tener un mejor conocimiento de los síntomas, de cuál es el tratamiento, de cómo abordar ciertas dificultades del día a día. Estamos viendo que eso sirve y ayuda. Hay otra gente que no quiere hablar de nada de eso y hay que respetarlo también.

¿Se encuentran con profesionales de la salud mental en este programa?

No exactamente, aunque hay programas específicos, por ejemplo, en el Colegio de Médicos, para cuidar la salud mental de sus asociados. Un estudio de hace años decía que la mayor tasa de suicidios entre los médicos estaba en los anestesistas. Se achaca al estrés, a la sobrecarga, pero hay que ver caso por caso porque igual estas personas tienen problemas en casa y su problema de salud mental no tiene que ver con su profesión sino con otras circunstancias.