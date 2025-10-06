Casi 1.200 clientes morosos de Emalcsa le deben recibos por hasta 4.800 euros

La empresa municipal que gestiona el servicio de aguas, Emalcsa, tiene más de mil clientes morosos a los que no ha conseguido exigirles el pago del recibo. El Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado miércoles publicó un listado de 1.185 clientes, entre los que se encuentran particulares y empresas, que deben dinero a la compañía al menos desde 2022 y a los que no se les ha podido notificar el impago. Los pagos pendientes de los deudores, a los que la empresa emplaza a pasar por sus oficinas para regularizar la situación, superan los 174.500 euros, y un cliente particular ha llegado a acumular 4.830 euros de pasivo.

Pero es la excepción. La deuda media por no pagar los recibos del agua es de unos 125 euros, y la mayoría de los morosos no llega a los cien. Aparte del deudor que supera los 4.800 euros, solo tres superan el millar. Una persona suma 1.421 euros de deuda, mientras que una sociedad llega a los 1.235 y otra sobrepasa los 1.040. Nueve personas y empresas tienen pasivos entre los 510 y los 825 euros.

Aunque Emalcsa es la que está persiguiendo las deudas, el BOE señala que el procedimiento de recaudación es tanto por el concepto de suministro y utilización de agua potable, que depende de la compañía, como por el de alcantarillado (que va al erario municipal) y depuración de aguas (de la estación de Bens, que gestiona su propia sociedad).

Fuentes conocedoras de la actividad de Emalcsa aseguran a este diario que la cantidad de morosos es pequeña. Según afirman, la deuda que se corresponde con clientes particulares que no pagan oscila en torno a los 150.000 euros, y, apuntan a que, aunque el BOE afirma que el procedimiento de recaudación se corresponde a 2022, en las sumas que recoge habría facturas de antes.

Las deudas que llegan al BOE se corresponden con casos como los de personas que dejaron la ciudad con recibos pendientes de abonar, pero fuentes conocedoras afirman que año tras año se van cobrando algunos pasivos y asumiendo otros, de forma que este tipo de deudas permanece aproximadamente en el mismo nivel; además, parte de la deuda se traspasa a administraciones.

Los casos en los que un cliente llega a deber miles de euros son raros y se corresponden con circunstancias como casas vacías en las que hay una fuga de agua, ponen como ejemplo las mismas fuentes. La empresa emplaza a los deudores a acudir a sus oficinas de la Casa del Agua en quince días naturales contados desde el jueves, pidiendo cita previa en la página web emalcsa.es.

La facturación de 2024, de acuerdo con la cuenta general de Emalcsa, fue de cerca de 24,9 millones de euros por servicios a clientes particulares, incluyendo unos 29.400 de recargos por demora. La facturación del Ayuntamiento por alcantarillado fue de 2,74 millones, y la de la depuradora de Bens supera los seis millones.

En 2024 los «créditos con clientes», esto es, las facturas que estos le debían a Emalcsa, superaban los 6,7 millones de euros, pero aquí se encuentran recibos pendientes al cierre del ejercicio que en su mayoría se pagan al poco tiempo de que se produzca. La cuenta general afirma que hay «saldos muy significativos» con grandes clientes, en parte administraciones públicas, pero «los plazos medios de cobro no sobrepasan los 60 días» y no hay un «riesgo elevado».

También hay provisiones de algo más de 1,6 millones por créditos impagados por más de doce meses. Sin embargo, fuentes conocedoras afirman que se trata de una suma ligada a la disputa judicial entre la empresa y Oleiros sobre la que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le dio la razón a Emalcsa este año, no con morosos particulares.