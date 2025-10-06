8 lugares mágicos que visitar en A Coruña este otoño

El otoño ya está aquí y en Galicia eso significa disfrutar de paisajes encantadores: castañas recién caídas, tierras mojadas y hojas que se tiñen de tonos marrones y dorados. Si estás buscando lugares mágicos que visitar en A Coruña, la creadora de contenido @uxiaviaxeiragarcia ha compartido en TikTok una guía con ocho rincones naturales perfectos para disfrutar de esta estación. Desde Zas hasta Carballo, pasando por Teo o Dumbría, propone rutas y escapadas de un día ideales para los amantes del senderismo, la fotografía y la naturaleza gallega.

Todos son lugares a los que se puede ir y volver en el día desde A Coruña y su área, una oportunidad perfecta para hacer una pequeña escapada. Estos son los ochos rincones que recomienda la creadora de contenido:

Pozo Limideiro (Zas)

Pozo Limideiro en Zas / Concello de Zas

En la parroquia de Brandomil, en el municipio de Zas, se encuentra el Pozo Limideiro, una antigua mina romana que ha sido transformada por la naturaleza en una laguna de aguas turquesas rodeada de vegetación exuberante. El sendero circular que conduce a este lugar tiene una distancia de aproximadamente 5 km, con un desnivel positivo de 38 metros, lo que lo convierte en una ruta de dificultad fácil. Es ideal para quienes buscan una caminata tranquila en un entorno natural único.

Pozo Negro (Brión)

Pozo Negro en Brión / Turismo de Galicia

Situado en la aldea de Santa María de Ons, en el municipio de Brión, el Pozo Negro es una cascada de agua cristalina que cae en una poza rodeada de un frondoso bosque de robles y helechos. El sendero que conduce a la fervenza es corto y accesible, pasando por un pequeño puente de madera y bordeando las orillas del río Tambre. Este entorno natural es perfecto para una escapada relajante y fotogénica.

Pozo Negro (Vimianzo)

En el municipio de Vimianzo, el Pozo Negro es una cascada situada en el monte de Vilariño, en el transcurso de la Ruta dos Muíños de Cambeda. Se trata de una de las cascadas más hermosas de la zona. Este lugar es ideal para quienes buscan una experiencia natural cercana y tranquila.

O Xirimbao (Teo)

Xirimbao en Teo / Turismo de Santiago

La ruta de Xirimbao, en el municipio de Teo, ofrece un recorrido circular de aproximadamente 7 km a lo largo del río Ulla. El sendero incluye un puente medieval y un puente colgante, proporcionando vistas panorámicas y un ambiente tranquilo. La Xunta de Galicia ha incluido este recorrido en las Áreas de Especial Interés Paisajístico, destacando su valor natural y cultural.

Fervenzas das Gándaras (Vilasantar)

Fervenzas das Gándaras / Turismo de Galicia

Situada en la aldea de Batán, en el municipio de Vilasantar, la Fervenza das Gándaras es una cascada originada por el río de As Gándaras. La ruta señalizada permite a los visitantes acceder a este impresionante salto de agua rodeado de frondosa vegetación, creando un ecosistema húmedo y fresco todo el año. El sendero es lineal y de fácil dificultad, adecuado para todos los niveles.

Carballeira de Berdeogas (Dumbría)

Carballeira de Berdeogas / Turismo de Galicia

También conocida como Devesa da Lúa, esta área recreativa de Dumbría es un rincón verde y frondoso junto al río Berdeogas. El lugar combina naturaleza y patrimonio: entre los robles se pueden ver puentes de madera que cruzan el cauce, la iglesia parroquial de Santiago de Berdeogas, un molino de agua restaurado, además de un palomar y un hórreo que se conservan en excelente estado. Es un espacio tranquilo, perfecto para disfrutar de un paseo, hacer una parada para comer en sus mesas y bancos o simplemente escuchar el murmullo del río bajo la sombra de los árboles.

Muíño de Ferreñas (Vilarmaior)

El Área Recreativa Muiño de Ferreñas, en el municipio de Vilarmaior, ofrece un entorno natural rehabilitado que incluye un molino restaurado, un lavadero tradicional y un merendero. El sendero es corto y adecuado para familias, permitiendo disfrutar de la naturaleza y aprender sobre las antiguas tradiciones de la zona. Además, el área cuenta con instalaciones como columpios y barbacoas, haciendo de este lugar una opción ideal para un día al aire libre.

Fervenza de Rus (Carballo)

Fervenza de Rus / Turismo de Galicia

La fervenza de Rus es uno de los saltos de agua más destacados de Carballo. Se puede visitar siguiendo la ruta de senderismo PR-G 142, que recorre el monte local y permite apreciar de cerca los desniveles y cascadas que caracterizan la zona. Este paisaje se formó gracias a la Depresión Meridiana, un fenómeno geológico relevante en toda Galicia, que modela el terreno y crea saltos de agua únicos. La ruta ofrece una experiencia natural completa, ideal para quienes buscan paisajes espectaculares y senderos tranquilos en plena naturaleza gallega.

El vídeo de @uxiaviaxeiragarcia acumula miles de visualizaciones y comentarios de coruñeses que ya toman nota para sus próximas escapadas. Estos ocho lugares mágicos en A Coruña son una invitación a salir de casa, ponerse el abrigo y disfrutar del aire fresco entre cascadas, senderos y bosques de otoño.

Si buscas planes otoñales en Galicia, estos lugares son una opción perfecta para reconectar con la naturaleza sin alejarte demasiado. Coge la cámara, prepara una mochila ligera y déjate sorprender por la belleza de A Coruña en su época más mágica del año.