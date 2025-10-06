Afundación inaugura en A Coruña 'Ítaca', una exposición sobre educación financiera

La exposición Ítaca: Un viaje por la educación financiera es una experiencia inmersiva y sensorial que transforma el aprendizaje económico en una aventura inspirada en La Odisea de Homero. Se puede visitar en la sede de Afundación en A Coruña hasta el 10 de enero.

A través de metáforas mitológicas y personajes clásicos, los visitantes se enfrentan a retos financieros cotidianos como el consumo impulsivo, la falta de ahorro o las decisiones de inversión.

Ítaca está pensada para público general, pero cuenta también con visitas guiadas y con talleres para escolares.