Bill Evans: «¿Qué es jazz? Ni idea. Tocamos lo mejor que podemos música que nos representa»

¿Qué va a tocar en Garufa Club en la Coruña el 14 de octubre?

Bueno, vamos a tocar la mayoría de las canciones de mi último CD, Who I Am. Y también la canción It’s Probably Me, que escribió Sting. La voy a cantar. ¿Conoces la canción que se llama It’s Probably Me?

No.

Bien, voy a cantar esa. Y habrá un par de canciones más antiguas, pero principalmente material nuevo.

Ha dicho que está tocando su CD Who I Am (Quien soy yo, inglés). ¿Ya sabe usted quién es?

No, nunca sé [ríe]. Siempre estoy buscando, y esto hace que la música... Creo que es un proceso de vida tratar de descubrir exactamente quiénes somos. Nunca realmente lo sabemos, y cada vez que pensamos que estamos cerca, seguimos buscando.

El dueño de Garufa Club ha escrito que será el concierto más importante en la historia de la sala.

¡Wow!

¿Cómo cree que usted y músicos como Dave Weckl contribuyen a la música?

Bueno, lo que hacemos es que nos tomamos la música muy en serio, nos tomamos a la audiencia muy en serio. Queremos que la música esté al máximo nivel, pero también queremos que la audiencia tenga una experiencia. Y, para mí, tengo que tocar con los mejores músicos para lograrlo. Así que con Jimmy Earl y a Steve Weingart (le acompañarán en el concierto), eso es impresionante para mí. Y Dave Weckl es uno de los grandes percusionistas del mundo. Entonces, se convierte en una experiencia, musicalmente y visualmente y… Hacemos lo mejor que podemos. Es una nueva experiencia cada noche.

Eso es muy jazz. El jazz tiene un público fiel, aunque no es una música muy popular o masiva, ¿qué futuro cree que tiene el jazz?

Bueno, es interesante, hay diferentes tipos de jazz, muchos. Muchas personas tienen una idea diferente de lo que es el jazz. Si tocas música como Louis Armstrong, hay un público para eso. Si tocas bebop de los años 40 y 50, eso también es considerado jazz, y muchas personas no lo entenderían. Nosotros tocamos música contemporánea, así que en nuestra forma de jazz tenemos soul, rock, funk, blues, y por eso tiene un público mucho más amplio que el público básico de jazz.

¿El jazz fusión sigue evolucionando o es un estilo de música vinculado a un tiempo pasado?

Bueno, todo depende. Para mí, mi música ha cambiado en cada álbum. Hice mi primer álbum hace 40 años. He grabado, creo, 28 CD. Cada álbum sigue avanzando. No tiene nada que ver con alguna definición formal de fusión, porque es simplemente yo evolucionando. Es solo un álbum, en una idea he usado raperos y en otra idea, a Les McCann haciendo blues, soul, funk. He hecho álbumes de funk, he hecho álbumes acústicos melódicos. Todo es diferente. Quiero decir, no puedes decir que todo es fusión, porque no es así. Odio el término fusión. Me recuerda a las líneas instrumentales de guitarra de finales de los 70. Nunca me gustó eso. Por eso voy a cantar una canción. Algunos dirían «Eso no es jazz». Pero, quiero decir, ¿qué es jazz? Yo no tengo ni idea. Solo tocamos nuestros instrumentos lo mejor que podemos, tocando la música que nos representa. Y espero que la gente le guste. Hasta ahora, va bien.

A día de hoy, artistas famosos actúan sin músicos en el escenario. ¿Esta tendencia se expandirá?

Solo puedo hablar de mi generación, porque ahora hay tantos nuevos músicos jóvenes que no tienen lugar para tocar... Yo siempre voy a tocar en vivo. Cuando era joven, tocaba con Miles Davis. Muchos de los jóvenes que tocan hoy ni siquiera habían nacido. A ellos les gusta que les cuente historias sobre Miles Davis, historias sobre algunas de las primeras bandas. Y creo que siempre habrá un público que quiera escuchar música en vivo tocada por los mejores músicos. Eso siempre va a suceder hasta que ya no estemos aquí. Y quiero sacar en los próximos años a algunos de los nuevos músicos jóvenes que nadie ha escuchado para darles una oportunidad. Creo que eso es importante.

Sobre Miles, ¿cómo describiría lo que dio a la música y a usted?

Es una gran pregunta. Estoy escribiendo un libro hablando de eso.

¿Sobre Miles?

No solo sobre Miles, sino sobre mi vida, básicamente. He estado escribiendo los últimos nueve meses. ¿Qué me dio a Miles? Me enseñó a tener confianza en mí mismo y a escribir música en la que creo, y a no ser presionado para escribir música que la gente cree que quiere que yo toque. Nunca he estado presionado. Siempre me dijo, desde el principio, cuando tenía 21 años, toca la música que te inspira. Si tú crees en ella, la gente creerá en ella.

Buen consejo, parece.

Sí. No conduce a una vida fácil, pero es buen consejo.