Un conductor da positivo en alcohol tras salirse de la calzada y chocar contra una farola en Paseo de Ronda

El accidente ocurrió anoche a la altura de San Roque de Afuera

Una persona se somete a la prueba de alcoholemia.

Una persona se somete a la prueba de alcoholemia. / EFE

RAC

Un conductor dio positivo en el test de alcoholemia tras sufrir un accidente de tráfico anoche en Paseo de Ronda, según informa la Policía Local de A Coruña. Ocurrió anoche alrededor de las 23.25h a la altura de San Roque de Afuera cuando el vehículo que conducía esta persona se salió de la calzada y colisionó contra una farola en la mediana, según indica la misma fuente. El conductor, que resultó herido leve y fue evacuado al hospital de A Coruña en una ambulancia del 061, dio positivo en la prueba de detección de alcohol en sangre realizada tras el accidente, según fuentes oficiales.

