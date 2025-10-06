Un conductor da positivo en alcohol tras salirse de la calzada y chocar contra una farola en Paseo de Ronda
El accidente ocurrió anoche a la altura de San Roque de Afuera
Un conductor dio positivo en el test de alcoholemia tras sufrir un accidente de tráfico anoche en Paseo de Ronda, según informa la Policía Local de A Coruña. Ocurrió anoche alrededor de las 23.25h a la altura de San Roque de Afuera cuando el vehículo que conducía esta persona se salió de la calzada y colisionó contra una farola en la mediana, según indica la misma fuente. El conductor, que resultó herido leve y fue evacuado al hospital de A Coruña en una ambulancia del 061, dio positivo en la prueba de detección de alcohol en sangre realizada tras el accidente, según fuentes oficiales.
