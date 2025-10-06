A Coruña arranca la instalación del quinto contenedor

A Coruña dio este lunes el pistoletazo de salida a la implantación del quinto contenedor, una medida obligada por la normativa europea y destinada a mejorar la recogida selectiva de residuos. La concejal de Medio Ambiente, Yoya Neira, presentó el nuevo sistema en la avenida de Novo Mesoiro, donde se instaló una isla con los cinco contenedores que conformarán el nuevo modelo: vidrio, papel y cartón, orgánico, envases y resto.

"Comenzamos esta semana con la primera ruta, que incluirá Novo Mesoiro, Pocomaco, la urbanización Breogán, el Obradoiro y Feáns", explicó Neira. "La implantación será progresiva y culminará en el mes de diciembre". La edil agradeció el trabajo del personal técnico del área y de las empresas implicadas, así como la colaboración de Ecoembes, presente en el acto.

Según detallo, la principal novedad será la división del actual contenedor amarillo en dos fracciones, por un lado, el contenedor amarillo para envases, y por otro, el contenedor con una tapa gris o negra, para lo que se llamará resto, donde se depositarán pañales, colillas, productos de higiene o juguetes rotos, entre otros residuos que no son reciclables.

"No se trata de un cambio complejo", aseguró Neira, que añadió que "A Coruña lleva 25 años separando residuos gracias al modelo iniciado tras el derrumbe del vertedero, en tiempos del gobierno de Paco Vázquez". La concejal explicó que "hemos ido adaptándonos a las nuevas necesidades y ahora damos un paso más para cumplir con una obligación europea".

El Ayuntamiento lanzará en los próximos días una campaña de información bajo el lema 'Vamos a separar mejor para reciclar más', que incluirá envíos de cartas firmadas por la alcaldesa a los hogares, con reuniones con asociaciones vecinales y difusión en medios de comunicación. Neira insistió en la necesidad de la colaboración ciudadana y en que el nuevo sistema no restará plazas de aparcamiento, ya que buena parte de la adaptación consistirá en cambiar las tapas de los contenedores existentes: "Había un número excesivo de contenedores amarillos y hemos ajustado los ratios para que el sistema sea más racional", apuntó.

En total, se actuará sobre 445 contenedores, con una inversión de unos 424.000 euros. En la fase final se adaptarán también los soterrados y los de carga trasera. Los nuevos contenedores estarán vinilados con información sobre horarios —de 22.00 a 00.00 horas en verano y de 20.00 a 00.00 en invierno — y códigos QR que redirigirán a la web Coruña Sostible, donde se destallarán los materiales que deben depositarse en cada uno.

El contenedor amarillo incorporará cerraduras y una tapa más pequeña, con el objetivo de limitar su uso a los envases, bricks y latas. "No queremos que se utilice para tirar otro tipo de basura", explicó la concejala, que apeló a la responsabilidad individual. "Separar correctamente no cuesta nada. Si todos hacemos un pequeño esfuerzo, el reciclaje será mejor y mayor".

La edil recordó además la importancia de usar correctamente el servicio municipal de recogida de voluminosos, disponible a través del 010, y de evitar depositar residuos fuera del horario establecido. "Puede parcer una obviedad, pero aún encontramos demasiados voluminosos en la vía pública"; lamentó.

Neira subrayó que la planta de tratamiento de residuos está preparada para procesar las nuevas fracciones y que la iniciativa responde tanto a una obligación normativa como a un compromiso ambiental. "No es una cuestión de cubrir el expediente. Tenemos una responsabilidad social como ciudadanos y como administración para reciclar más y mejor", afirmó. "Esperemos que este nuevo impulso sirva para que la gente vuelva a implicarse con el reciclaje y que A Coruña siga siendo una referencia en gestión sostenible de residuos".