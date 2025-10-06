La coruñesa Sandra Garrido, detenida por Israel junto a otros miembros de la Flotilla a Gaza, llegará hoy a España

La abogada y activista coruñesa Sandra Garrido, detenida por las fuerzas militares israelíes cuando navegaba hacia Gaza con la Global Sumud Flotilla, llegará este lunes a España, mientras que el también gallego Manu López, el patrón de uno de los barcos que también fue arrestado, llegó el domingo a Madrid. Así lo ha trasladado en un mensaje a los medios la organización de la flotilla este lunes, en el que se ha avanzado que Garrido cogerá un vuelo a Atenas y, después, otro avión a Madrid o Barcelona. Asimismo, está previsto que la activista y otros 27 ciudadanos españoles que fueron detenidos hablen con la prensa al llegar al aeropuerto.

Además, la Global Sumud Flotilla informó en las últimas horas del domingo de que hay al menos 22 activistas de la misión en huelga de hambre, incluida Sandra Garrido, mientras se encuentran retenidos por las autoridades israelíes tras ser interceptados en aguas internacionales entre el 1 y el 2 de octubre. En cualquier caso, la organización ha detallado que Garrido y demás activistas que llegarán este lunes están "razonablemente bien y emocionados de regresar a casa".

Respecto a Manu López, la Global Sumud Flotilla ha informado de que él está entre los 21 ciudadanos españoles liberados que llegaron el domingo al aeropuerto de Barajas. Con todo, el patrón de uno de los barcos de la flotilla aún no ha regresado a Galicia y "está sin teléfono, documentación y objetos personales", que fueron incautados por las fuerzas israelíes.

Información del Gobierno

La llegada de Garrido y los activistas que aún permanecían en Israel también ha sido confirmada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha precisado que los retenidos volverán a España "a lo largo de este lunes" después de que este domingo retornase un primer grupo de 21 ciudadanos, entre ellos Manu López.

No obstante, en una entrevista en Catalunya Ràdio, recogida por Europa Press, el jefe de la diplomacia española ha detallado que el regreso de los ciudadanos está "oficialmente confirmado" con Israel, pero al mismo tiempo ha pedido "prudencia" hasta que "estén todos sentados en el avión y el avión en el aire".

Malos tratos

En este sentido, Albares también ha sido preguntado por la denuncia de malos tratos por parte de Israel de los miembros de la flotilla que ya han regresado a España. Por ello, el ministro ha preferido reservar su opinión hasta "hablar en más profundidad" con los ciudadanos y también hasta que "todos ellos hayan abandonado Israel".

En todo caso, ha asegurado que se van a investigar y denunciar "estos maltratos" si "hay pruebas", y ha recordado que ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía.

Asimismo, ha avanzado Albares que un equipo forense de Sanidad Exterior se desplazó al aeropuerto a la llegada de los primeros 21 miembros de la flotilla para ofrecer a quien quisiera un reconocimiento médico.

El ministro de Exteriores ha ahondado en que el cónsul de España en Tel Aviv, Fernando López de Castro, ha ido estos días a la cárcel --y lo volverá a hacer este lunes--.

El objetivo de la visita es interesarse, velar y trasladar a las autoridades de Israel "cualquier necesidad sanitaria" de los españoles retenidos, además de asegurarse de que tienen acceso a agua potable o a alimentos y que "por supuesto" sus derechos y su integridad física "está siendo respetada".

"Ese es uno de los grandes objetivos, si no el mayor unido a conseguir su salida y que estén puestos en libertad, donde tenían que haber estado siempre en todo momento, lo antes posible. Son los dos grandes objetivos que tiene el consulado y la Embajada de España en Israel", ha agregado Albares.

El 'furor' fue tan lejos como pudo

En otro orden de cosas, Albares ha defendido la labor del 'buque' Furor que envió el Gobierno para escoltar a la Global Sumud Flotilla, asegurando que fue "tan lejos como pudo" y que se mantendrá en la zona mientras quede "un solo español" en la cárcel de Israel.

"El barco tenía una misión muy clara que explicó la ministra de Defensa (...) . Yo creo que llegó tan lejos como se pudo en el acompañamiento de la flotilla. De hecho, España fue uno de los poquísimos países en el mundo que ofreció ese acompañamiento y desde luego el que más lejos fue en ello", ha celebrado.

De todos modos, Albares ha detallado que Exteriores no tiene constancia de si hay españoles a bordo de nuevas flotillas que salieron la semana pasada desde Italia --porque no se les ha trasladado--.

Asimismo, ha defendido el ministro de Exteriores que "cualquier español" que transite en barco "ejerciendo la libertad de navegación" y que tenga "cualquier percance", "siempre va a tener" toda la protección diplomática y consular.