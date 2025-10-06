ERLAC pone el foco en la globalización del trabajo para su VI Feira de Emprego, el jueves 9 en la Cidade das TIC

La sexta Feira de Emprego de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (ERLAC) tendrá como foco de atención y debate los procesos de globalización del empleo y los movimientos migratorios de trabajadoras y trabajadores, con los retos y oportunidades que comporta en materia de relaciones laborales tanto para las personas como para las empresas. El encuentro se celebrará el próximo jueves, día 9 de octubre, en la Cidade das TIC, con la coorganización de ERLAC y la Xunta y el patrocinio del Concello de A Coruña.

Las inscripciones para participantes están todavía abiertas hasta el martes 7 a través de este formulario.

Imagen de evento en el Hotel Finisterre durante la Feira pola Empresa e polo Emprego organizada por ERLAC en 2024 / LOC

En la mesa central, titulada Estranxeiría e emprego: o futuro do traballo nun mundo sen fronteiras, participarán el gerente de Administración de Abanca, Marcos Ramos, el responsable de Personas HR de Reganosa, Gonzalo Castañeira -ambos son también, respectivamente, docente y director del Máster en Recursos Humanos y People Analytics de ERLAC-, el de Borja Vecino, líder de reclutamiento Internacional-HR Project Leader de Grupo Clave, y el graduado social y socio de la gestoría Hermida & Campo Guillermo Hermida Grandío.

Más de treinta empresas participarán en el encuentro, en el que buscarán perfiles profesionales que se adecúen a sus ofertas activas de empleo de los más diversos sectores: desde profesionales de ciberseguridad, programación y arquitectura de sistemas hasta la consultoría de recursos humanos, pasando por la prevención de riesgos laborales, marketing, cocina, contabilidad, delineantes, rama sociosanitaria y automatización de procesos industriales. Entre ellas se encuentran ABANCA, Altia, Acebron Group, Aluman, Balidea, Carrefour, Clece, Disashop, El Corte Inglés, elPulpo, Genesal Energy, Grupo Clave, Flexiplan, Ilunión, Imatia, Jardanay, Luckia, Synergie y Vegalsa, entre otras. También colocarán su stand informativo la Unidade de Emprego de la UDC y el programa Xuventude Mentoring, de la Xunta y el Consorcio Interuniversitario de Galicia (Cixug).

Hasta el momento ya han confirmado su asistencia más de 300 estudiantes de diversos centros públicos y privados del área de A Coruña, tanto de Formación Profesional como de Bachillerato y Grado, además de decenas de personas que acudirán a título particular.

: Foto de jóvenes participantes en la edición del 2024 / LOC

Inauguración con Xosé Manuel Budiño

El acto de apertura, que arrancará a las 9:30, contará con la actuación del músico Xosé Manuel Budiño, que llenará con su sonido el CSA de la Cidade das TIC acompañado del acordeonista Fran Barcia. Un plato fuerte para entrar en calor antes de la puesta en marcha de los stands y la intervención de las autoridades en la inauguración. Estarán el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, la directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego de la Xunta, Zeltia Lado Lago, la concelleira de Emprego, Comercio e Mercados do Concello da Coruña, Diana Sobral Cabanas, la diputada deEmprego, Industria e Medio Ambiente da Deputación Provincial da Coruña, Rosa Ana García, la vicerrectora de Estudantes e Empregabilidade de la UDC, María José Lombardía y el director de ERLAC, Jesús Vázquez Forno.

El comienzo de actividad en los más de 30 stands, donde las empresas recogerán candidaturas profesionales, será a las 10. La clausura, a las 14 horas, incluirá un networking para las empresas participantes y colaboradoras con esta VI Feira de Emprego de ERLAC. El centro universitario coruñés imparte el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos con titulación oficial de la UDC, además de varios másteres, se ha convertido en un agente habitual en la organización de este tipo de eventos en A Coruña, dirigidos a la dinamización y conexión del talento entre Universidad y empresa y al fomento de la mejora de las relaciones laborales y el empleo.

Torneo de debate organizado por ERLAC en la Cidade das Tic el pasado febrero / LOC

Amplia agenda de actividades

Como es habitual, ERLAC ha diseñado un completo programa de atividades centradas en la mejora de la empleabilidad, el desarrollo de habilidades y la optimización del perfil profesional, desde la elaboración del curriculum vitae al aprovechamiento de plataformas como LinkedIn para optimizar la búsqueda de trabajo. Asiste como invitada la fundadora de Up Career Design, Eugenia Gargallo, que impartirá una charla interactiva con un título prometedor: “Botar CV e cruzar os dedos non é estratexia. Deseña a túa busca con cabeza”. La participación en todas estas actividades, al igual que en la feria en general, es totalmente gratuita.