Expectación por la colección especial de Zara en Juan Flórez de A Coruña: “Las camisetas seguro que caen”
La primera tienda de Zara abrió este lunes sus puertas convertida en un espacio que une diseño, historias y arte. “Inditex ha revolucionado A Coruña, y esta exposición es una muestra más”, explicaba María, una de las primeras clientas que esperaba en el establecimiento de Juan Flórez para conocer la colección 50 Creators, que la multinacional coruñesa ha impulsado para celebrar su 50 aniversario, con colaboraciones como Rosalía, Pedro Almodóvar o Kate Moss.
Aunque las prendas y piezas exclusivas no se podrán a la venta hasta las tres de la tarde de este lunes 6 de octubre, la expectación de los coruñeses ha sido inmediata. Entre los primeros clientes predominaba la curiosidad y la ilusión. “Ya había visto todo por la web, pero quería ver las prendas en persona”, asegura la primera clienta que entró a las diez de la mañana.
Leo, un joven de la ciudad explica que viene atraído por la idea de las colaboraciones y, con una adquisición ya en su mente: “Quiero comprar la lámpara de la artista Es Devlin, me encanta, aunque también aquí he visto más piezas que me llaman la atención”.
La colección, bautizada como ‘50 Creators’, incluye desde camisetas diseñadas por las celebridades invitadas hasta objetos decorativos, perfumes o piezas de joyería. Muchos de los asistentes coincidían en destacar la originalidad del proyecto. “Es algo nuevo, muy distinto a lo habitual en Zara. Que reúnan a diseñadores, modelos y arquitectos en una misma colección me parece una idea genial”, comentaba Beatriz, una clienta recurrente en la cafetería del local, que aseguraba tener ya decididas sus compras: “Las camisetas seguro que caen, son un buen recuerdo”.
- Fallece Antonio Ferreiro, uno de los padres del Jazz Filloa de A Coruña
- Leyde Abanto, estudiante de Formación Profesional en A Coruña: «La FP me da más opciones que la universidad»
- Las joyas escondidas de la arquitectura de Os Mallos
- La industria de A Coruña, tras cinco años de subida de precios: «Llegamos a hacer presupuestos a 24 o 48 horas por la inestabilidad»
- Unos 4.000 manifestantes cortan el tráfico en A Coruña por el ataque de Israel a la flotilla con ayuda para Gaza
- Los bomberos encuentran a un vecino fallecido en un domicilio de Ángel Rebollo
- Estas son las inversiones para las que la UE ha concedido 8,7 millones al Concello de A Coruña
- Un megayate de 180 millones atraca en A Coruña: ¿de quién es?