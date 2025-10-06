Expectación por la colección especial de Zara en Juan Flórez de A Coruña: “Las camisetas seguro que caen”

La primera tienda de Zara abrió este lunes sus puertas convertida en un espacio que une diseño, historias y arte. “Inditex ha revolucionado A Coruña, y esta exposición es una muestra más”, explicaba María, una de las primeras clientas que esperaba en el establecimiento de Juan Flórez para conocer la colección 50 Creators, que la multinacional coruñesa ha impulsado para celebrar su 50 aniversario, con colaboraciones como Rosalía, Pedro Almodóvar o Kate Moss.

Aunque las prendas y piezas exclusivas no se podrán a la venta hasta las tres de la tarde de este lunes 6 de octubre, la expectación de los coruñeses ha sido inmediata. Entre los primeros clientes predominaba la curiosidad y la ilusión. “Ya había visto todo por la web, pero quería ver las prendas en persona”, asegura la primera clienta que entró a las diez de la mañana.

Leo, un joven de la ciudad explica que viene atraído por la idea de las colaboraciones y, con una adquisición ya en su mente: “Quiero comprar la lámpara de la artista Es Devlin, me encanta, aunque también aquí he visto más piezas que me llaman la atención”.

La colección, bautizada como ‘50 Creators’, incluye desde camisetas diseñadas por las celebridades invitadas hasta objetos decorativos, perfumes o piezas de joyería. Muchos de los asistentes coincidían en destacar la originalidad del proyecto. “Es algo nuevo, muy distinto a lo habitual en Zara. Que reúnan a diseñadores, modelos y arquitectos en una misma colección me parece una idea genial”, comentaba Beatriz, una clienta recurrente en la cafetería del local, que aseguraba tener ya decididas sus compras: “Las camisetas seguro que caen, son un buen recuerdo”.