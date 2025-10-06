Familias de alumnos del colegio de Prácticas reclaman "ya" una solución para las graves deficiencias del centro

"Ya basta". Así comienza un comunicado de la ANPA del colegio de Prácticas para exigir que las administraciones públicas implicadas en el mantenimiento y gestión de este centro de Infantil y Primaria "actúen ya" para solucionar las "graves deficiencias que sufrió, sufre y sigue sufriendo" este colegio. Denuncian "dejadez y desinterés" demostrado "especialmente por Xunta y Concello de A Coruña" y señalan que esta situación lleva al colectivo de familias de los alumnos a retomar las movilizaciones ante una situación que califican de "insostenible" por las condiciones "precarias" que soporta el alumnado en las clases y por el "abandono e indiferencia" con que son tratadas unas demandas que consideran "justas".

Recuerda el ANPA que la caída de cascotes a pocos metros de la zona de entrada del alumnado hace casi un año desbordó la paciencia de las familias, que se movilizaron para intentar poner solución a un problema "que venía de lejos" y señalan que aquel incidente se unió a otros importantes problemas de humedades, goteras y falta de aislamiento térmico por problemas en las ventanas. Destacan además el mal estado de la instalación eléctrica, el hundimieto del suelo en el gimnasio o el deterioro del mobiliario. Aseguran que todos estos problemas denunciados por vía formal desde el ANPA y la dirección del colegio siguen sin tener solución o en algunos casos han empeorado.

Familias y alumnos del colegio de Prácticas durante la manifestación. / Iago López

Explican las familias que sus movilizaciones hicieron que Universidade da Coruña, Xunta y Concello se reuniesen por fin, admitiesen la necesidad de una reforma integral y encargasen un informe detallado de las necesidades y la obra a realizar, pero añaden que ese documento está terminado pero el ANPA sigue sin tener noticias del mismo pese a la demanda de información.

Las familias del CEIP de Prácticas subrayan que se llevaron a cabo pequeñas intervenciones urgentes que "aún sindo necesarias, no fueron para nada suficientes", lo que consideran que demuestra la urgencia de "un compromiso serio y de plazos claros, más allá de parches".

"Queremos una solución ya", sentencia el ANPA en el comunicado.