¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 6 de octubre
Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Proyección de un filme sobre Gaza
19.00 horas | Gaza. La franja del exterminio es una película de Rafael Rangel. Entrada gratuita.
Fórum Metropolitano | Río Monelos, 1
Marta Seoane presenta su libro ‘Balas de papel’
19.00 horas | Marta Seoane habla de su libro con la escritora María Nieto.
Fórum Metropolitano | Río Monelos, 1
Vuelve el ciclo Poetas Di(n)versos
20.00 horas | El ciclo de ciclo de lecturas públicas fundado y dirigido por la poeta y gestora cultural Yolanda Castaño arranca con la ucraniana Halyna Kruk y la gallega Marga Tojo. La entrada a esta sesión de poesía es gratuita.
Centro Ágora | Gramela, 17
