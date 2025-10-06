¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 6 de octubre

Proyección de un filme sobre Gaza

19.00 horas | Gaza. La franja del exterminio es una película de Rafael Rangel. Entrada gratuita.

Fórum Metropolitano | Río Monelos, 1

Marta Seoane presenta su libro ‘Balas de papel’

19.00 horas | Marta Seoane habla de su libro con la escritora María Nieto.

Fórum Metropolitano | Río Monelos, 1

Vuelve el ciclo Poetas Di(n)versos

20.00 horas | El ciclo de ciclo de lecturas públicas fundado y dirigido por la poeta y gestora cultural Yolanda Castaño arranca con la ucraniana Halyna Kruk y la gallega Marga Tojo. La entrada a esta sesión de poesía es gratuita.

Centro Ágora | Gramela, 17