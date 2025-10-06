Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 6 de octubre

Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día

La poeta Yolanda Castaño, al frente del ciclo coruñés Poetas Di(n)Versos

La poeta Yolanda Castaño, al frente del ciclo coruñés Poetas Di(n)Versos / LOC

RAC

Proyección de un filme sobre Gaza

19.00 horas | Gaza. La franja del exterminio es una película de Rafael Rangel. Entrada gratuita.

Fórum Metropolitano | Río Monelos, 1

Marta Seoane presenta su libro ‘Balas de papel’

19.00 horas | Marta Seoane habla de su libro con la escritora María Nieto.

Fórum Metropolitano | Río Monelos, 1

Vuelve el ciclo Poetas Di(n)versos

20.00 horas | El ciclo de ciclo de lecturas públicas fundado y dirigido por la poeta y gestora cultural Yolanda Castaño arranca con la ucraniana Halyna Kruk y la gallega Marga Tojo. La entrada a esta sesión de poesía es gratuita.

Centro Ágora | Gramela, 17

