¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 7 de octubre

‘El Patronato de Protección a la Mujer’

18.30 horas | Supervivientes a los centros de reclusión forzosa de la entidad durante el franquismo hablarán de su experiencia junto con Belén López Cillero, que escribió un libro sobre el patronato en esta provincia.

Casa Museo Casares Quiroga

Octavio Vázquez con el Cuarteto Opus X

20.00 horas | El pianista y compositor será acompañado por esta formación para interpretar el Cuarteto Op. 131 de Ludwig van Beethoven y el Piano Quintet , del propio Vázquez. Entrada libre.

Academia de Belas Artes

Fibromialgia y fatiga crónica

11.00 horas | Jornada de actualización sobre estas dolencias con una clase magistral y una mesa redonda.

Salón de actos campus de Oza

Conferencia ‘La locura del cine’

19.30 horas | La locura en el cine según diez cineastas será el tema central de taller de María Donapetry que arranca con una conferencia abierta al público.

Fundación Luís Seoane

‘El comercio de derechos de emisión de la UE’

11.30 horas | Conferencia de la coruñesa Beatriz Yordi Aguirre, directora de Mercados de Emisiones y Movilidad Limpia de la Comisión Europea.

Escuela de Ingeniería de Caminos

Talleres de reparación de ropa

12.00 horas | Iniciativa gratuita de Primark que enseña en su establecimiento técnicas básicas de costura a mano a diferentes horas a lo largo del día.

Primark. Marineda City

‘Ítaca. Unha viaxe pola educación financeira’

17.30 horas | Experiencia inmersiva para todas las edades que utiliza la Odisea como metáfora de los retos financieros que se presentan en la vida.

Afundación