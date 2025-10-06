La innovación también se saborea: Carfrisa diseña y fabrica mobiliario en acero inoxidable e instala maquinaria industrial que impulsa el sector HORECA

Hablar de Carfrisa es hablar de una empresa gallega que lleva más de 50 años dedicada a crear confianza a través del diseño, fabricación e instalación de mobiliario en acero inoxidable al servicio de la hostelería y del sector de la industria alimentaria. Desde sus inicios, la compañía ha apostado por unir durabilidad, funcionalidad y diseños a medida para dar una respuesta óptima en el sector HORECA.

El crecimiento constante de Carfrisa se explica observando su capacidad de escuchar a los clientes para adaptarse a las necesidades reales de cada negocio. Con una fábrica de 1.000 metros cuadrados y una exposición de 500 metros cuadrados en el polígono industrial de Agrela, en A Coruña, esta empresa está preparada para responder con eficacia, y un ejemplo de ello son todas las soluciones exitosas que refuerzan su compromiso con la rentabilidad del cliente.

Cocina de Carfrisa / LOC

Múltiples opciones que unen tradición e innovación

El sector de la hostelería y de la industria alimentaria viven en una constante situación de cambio, haciendo equilibrios para unir tradición con la cocina más innovadora. Por un lado, los comensales demandan experiencias sorprendentes con los sabores de siempre y, por el otro, los negocios necesitan adaptar sus espacios a estas necesidades para ser competitivos y eficientes.

Carfrisa sabe cómo situarse en este perfecto equilibrio, y es que la gama de productos de acero inoxidable que ofrece es amplia y diversa, abarcando desde mesas, fregaderos o estanterías, hasta cocinas industriales y comerciales, campanas, hornos, lavavajillas, armarios de refrigeración y congelación o sistemas de protección para paredes; garantizando resistencia a temperaturas extremas y corrosión, al mismo tiempo que exige un mantenimiento sencillo para una higiene impecable.

Todo esto se plasma en el trabajo desarrollado en algunas de las cocinas más conocidas de la provincia de A Coruña, donde los profesionales de restaurantes pueden mantener viva la esencia de los sabores de siempre apoyándose en la innovación que facilita su día a día en estos espacios llenos de exigencias.

El valor humano marca la diferencia

Mucho más allá de los avances innovadores en la maquinaria o el acero inoxidable como material protagonista, el verdadero valor diferencial de Carfrisa siempre ha estado en el equipo humano que hace posible llevar a la realidad todos los proyectos que entran por la puerta de la fábrica.

Comerciales, proyectistas, técnicos e instaladores trabajan mano a mano con cada cliente para entender sus necesidades particulares, escuchar sus objetivos principales y dar forma a proyectos que optimizan cada centímetro del negocio en el que van a realizar la actuación.

Detalle de una encimera / LOC

El proceso comienza con un planteamiento de diseño personalizado, continúa con la llegada a fábrica del proyecto donde se elaboran las piezas necesarias con cuidado, y finaliza con el montaje en el espacio inicialmente estudiado, asegurando que se cumplen los plazos acordados con el cliente. Además, Carfrisa ofrece un servicio de mantenimiento integral para garantizar que la cadena de producción nunca se detenga, pase lo que pase.

Esta atención por todos los detalles y por escuchar a sus clientes convierten a Carfrisa en un proveedor en el que es fácil depositar la confianza y obtener la profesionalidad que hacen posible las largas relaciones en cada uno de sus proyectos.

Con la mirada al futuro de la hostelería

Desde hace más de medio siglo, levantar la cabeza para mirar más allá del presente forma parte del ADN de Carfrisa. Siempre con la vista puesta en las tendencias del sector HORECA y de la industria alimentaria, la empresa sigue dando respuesta a retos actuales y de futuro como la sostenibilidad, la eficiencia y el ahorro energético o la adaptación a nuevos formatos de negocio que nos sorprenden casi a diario.

Cocinas de la firma / LOC

Estos retos ponen al mercado actual en una situación muy competitiva que requiere de inversiones de calidad que marquen la diferencia. Carfrisa entiende y atiende esta realidad, y por ello apuesta por el acero inoxidable diseñado para durar en el tiempo y adaptarse a todas las sorpresas o urgencias que puedan afectar a la capacidad o rentabilidad de cada negocio.

El sector hostelero del futuro necesita aliados en el presente, y Carfrisa se consolida como uno de los imprescindibles. Si buscas construir tu negocio con una base sólida y eficiente, confía en la experiencia de Carfrisa. Descubre más en www.carfrisa.com o visitando sus perfiles sociales en Instagram y LinkedIn.