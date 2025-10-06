Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llega el contenedor gris a A Coruña: ¿cómo tienes que reciclar a partir de ahora?

Consulta cómo se distribuyen los residuos según el color de cada recolector

La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, en la instalación del nuevo contenedor gris en Novo Mesoiro.

La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, en la instalación del nuevo contenedor gris en Novo Mesoiro. / LOC

RAC

Con la llegada del contenedor gris a A Coruña, que ha comenzado a instalarse desde este lunes, el reciclaje de residuos entra en una nueva fase con una recogida más selectiva y cambios que modifican la distribución de la basura. Te contamos qué tipos de residuos se depositarán en los diferentes recolectores, según su color, a partir de ahora:

Contenedor gris:

  • Elementos no reciclables
  • Restos de polvo
  • Colillas
  • Pañales
  • Productos de higiene
  • Utensilios de madera o metal
  • Piezas de vajilla

Contenedor azul:

Tipos de residuos que van al contenedor azul

Tipos de residuos que van al contenedor azul / LOC

  • Cajas de cartón
  • Periódicos y revistas
  • Sobres
  • Hueveras de cartón

*Qué no tirar en el contenedor azul:

Tipos de residuos que no van en el contenedor azul.

Tipos de residuos que no van en el contenedor azul. / LOC

  • Paños de papel y papel de cocina usado
  • Papeles con grasa y sucios
  • Briks
  • Papeles plastificados
  • Cajas con restos de comida, como los de pizzas y hamburguesas

Contenedor verde:

Tipos de residuos que van en el contenedor verde.

Tipos de residuos que van en el contenedor verde. / LOC

  • Botellas de vidrio
  • Tarros de vidrio
  • Frascos de perfume

*Qué no tirar en el contenedor verde:

Tipos de residuos que no van en el contenedor verde.

Tipos de residuos que no van en el contenedor verde. / LOC

  • Tapas de envases
  • Cristales de ventanas y espejos: van al punto limpio
  • Vasos rotos: colector gris
  • Cerámica, porcelana y vajilla
  • Lámparas, fluorescentes y tubos LED
  • Envases de vidrio con restos de productos peligrosos

Contenedor marrón:

Tipos de residuos que van en el contenedor marrón.

Tipos de residuos que van en el contenedor marrón. / LOC

  • Residuos orgánicos de comida cruda o cocinada
  • Café y restos de infusiones
  • Paños de papel o de cocina usados con restos de alimentos
  • Flores, hojas secas y pequeñas podas
  • Restos de jardinería

*Qué no tirar en el contenedor marrón:

Tipos de residuos que no van en el contenedor marrón.

Tipos de residuos que no van en el contenedor marrón. / LOC

  • Aceite usado
  • Pañales
  • Colillas
  • Chicles
  • Área para mascotas
  • Pelo y restos de polvo

Contenedor amarillo:

Tipos de residuos que van en el contenedor amarillo.

Tipos de residuos que van en el contenedor amarillo. / LOC

  • Briks
  • Latas
  • Botellas de plástico
  • Bolsas de plástico
  • Bandejas de corcho blanco
  • Tapas de envases
  • Latas de conservas
  • Envases de yogurt
  • Envoltorios de plástico

*Qué no tirar en el contenedor amarillo:

Noticias relacionadas y más

Tipos de residuos que no van en el contenedor amarillo.

Tipos de residuos que no van en el contenedor amarillo. / LOC

  • Juguetes de plástico: van al colector gris si no se pueden reutilizar
  • Electrodomésticos o aparatos electrónicos
  • Cubiertos, platos y vasos de plástico duro
  • Envases con restos de productos peligrosos como pintura o aceite

