Llega el contenedor gris a A Coruña: ¿cómo tienes que reciclar a partir de ahora?
Consulta cómo se distribuyen los residuos según el color de cada recolector
Con la llegada del contenedor gris a A Coruña, que ha comenzado a instalarse desde este lunes, el reciclaje de residuos entra en una nueva fase con una recogida más selectiva y cambios que modifican la distribución de la basura. Te contamos qué tipos de residuos se depositarán en los diferentes recolectores, según su color, a partir de ahora:
Contenedor gris:
- Elementos no reciclables
- Restos de polvo
- Colillas
- Pañales
- Productos de higiene
- Utensilios de madera o metal
- Piezas de vajilla
Contenedor azul:
- Cajas de cartón
- Periódicos y revistas
- Sobres
- Hueveras de cartón
*Qué no tirar en el contenedor azul:
- Paños de papel y papel de cocina usado
- Papeles con grasa y sucios
- Briks
- Papeles plastificados
- Cajas con restos de comida, como los de pizzas y hamburguesas
Contenedor verde:
- Botellas de vidrio
- Tarros de vidrio
- Frascos de perfume
*Qué no tirar en el contenedor verde:
- Tapas de envases
- Cristales de ventanas y espejos: van al punto limpio
- Vasos rotos: colector gris
- Cerámica, porcelana y vajilla
- Lámparas, fluorescentes y tubos LED
- Envases de vidrio con restos de productos peligrosos
Contenedor marrón:
- Residuos orgánicos de comida cruda o cocinada
- Café y restos de infusiones
- Paños de papel o de cocina usados con restos de alimentos
- Flores, hojas secas y pequeñas podas
- Restos de jardinería
*Qué no tirar en el contenedor marrón:
- Aceite usado
- Pañales
- Colillas
- Chicles
- Área para mascotas
- Pelo y restos de polvo
Contenedor amarillo:
- Briks
- Latas
- Botellas de plástico
- Bolsas de plástico
- Bandejas de corcho blanco
- Tapas de envases
- Latas de conservas
- Envases de yogurt
- Envoltorios de plástico
*Qué no tirar en el contenedor amarillo:
- Juguetes de plástico: van al colector gris si no se pueden reutilizar
- Electrodomésticos o aparatos electrónicos
- Cubiertos, platos y vasos de plástico duro
- Envases con restos de productos peligrosos como pintura o aceite
