Llega el contenedor gris a A Coruña: ¿cómo tienes que reciclar a partir de ahora?

Con la llegada del contenedor gris a A Coruña, que ha comenzado a instalarse desde este lunes, el reciclaje de residuos entra en una nueva fase con una recogida más selectiva y cambios que modifican la distribución de la basura. Te contamos qué tipos de residuos se depositarán en los diferentes recolectores, según su color, a partir de ahora:

Contenedor gris:

Elementos no reciclables

Restos de polvo

Colillas

Pañales

Productos de higiene

Utensilios de madera o metal

Piezas de vajilla

Contenedor azul:

Tipos de residuos que van al contenedor azul / LOC

Cajas de cartón

Periódicos y revistas

Sobres

Hueveras de cartón

*Qué no tirar en el contenedor azul:

Tipos de residuos que no van en el contenedor azul. / LOC

Paños de papel y papel de cocina usado

Papeles con grasa y sucios

Briks

Papeles plastificados

Cajas con restos de comida, como los de pizzas y hamburguesas

Contenedor verde:

Tipos de residuos que van en el contenedor verde. / LOC

Botellas de vidrio

Tarros de vidrio

Frascos de perfume

*Qué no tirar en el contenedor verde:

Tipos de residuos que no van en el contenedor verde. / LOC

Tapas de envases

Cristales de ventanas y espejos: van al punto limpio

Vasos rotos: colector gris

Cerámica, porcelana y vajilla

Lámparas, fluorescentes y tubos LED

Envases de vidrio con restos de productos peligrosos

Contenedor marrón:

Tipos de residuos que van en el contenedor marrón. / LOC

Residuos orgánicos de comida cruda o cocinada

Café y restos de infusiones

Paños de papel o de cocina usados con restos de alimentos

Flores, hojas secas y pequeñas podas

Restos de jardinería

*Qué no tirar en el contenedor marrón:

Tipos de residuos que no van en el contenedor marrón. / LOC

Aceite usado

Pañales

Colillas

Chicles

Área para mascotas

Pelo y restos de polvo

Contenedor amarillo:

Tipos de residuos que van en el contenedor amarillo. / LOC

Briks

Latas

Botellas de plástico

Bolsas de plástico

Bandejas de corcho blanco

Tapas de envases

Latas de conservas

Envases de yogurt

Envoltorios de plástico

*Qué no tirar en el contenedor amarillo:

Tipos de residuos que no van en el contenedor amarillo. / LOC