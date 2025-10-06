Peppa Pig, Pocoyó y Papá Noel se reúnen en el Teatro Colón con ‘Mi Primer Festival, en teatro’
El espectáculo familiar ofrecerá dos funciones el 23 de diciembre en A Coruña, con los personajes más conocidos de la televisión infantil y con el rey de la navidad como protagonista
Los personajes más queridos por los pequeños de la casa cobrarán vida estas Navidades en A Coruña. Mi Primer Festival, en teatro llegará el próximo 23 de diciembre en el Teatro Colón con dos funciones, a las 16.30 y las 19.00 horas.
El espectáculo reunirá a Peppa Pig, My Little Pony, ¡L.O.L. Surprise!, Pocoyó, Masha y el Oso y Simón, junto a un Papá Noel que hará de hilo conductor de esta historia navideña. Música en directo, coreografías y efectos visuales llenarán de vida el escenario con una propuesta pensada para disfrutar en familia.
Después de su exitoso estreno en el estadio metropolitano, el formato se reinventa y apuesta ahora por los teatros. Con esta gira, la organización busca acercar el mundo escénico al público infantil y fomentar su creatividad e imaginación a través del juego y la música.
Las entradas ya están a la venta en la página web y en la taquilla de la plaza de Ourense, con precios que oscilan entre los 18 y los 25 euros más gastos, según el sector.
