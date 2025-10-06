El puerto de A Coruña propone que solo paguen tasa turística los cruceristas que pernocten
El presidente de la Autoridad Portuaria cree que este coste puede hacer que las empresas elijan otros destinos
El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, plantea una modificación de la futura tasa turística para evitar perjuicios al tráfico de cruceros. Este propone que solo paguen los cruceristas que pernocten en la ciudad.
Fernández Prado explicó que la Autoridad Porutaria solicitará a la Xunta de Galicia que modifique la lee para que los pasajeros de crucero sean tratados igual que el resto de visitantes que llegan a la ciudad por otros medios de transporte: "Una persona que viene en avión, autobús o coche no paga pasa turística, y tampoco quien duerme en Oleiros y visita la ciudad", ejemplificó.
El presidente record´oque los cruceros se comercializan con mucha antelación y que la introducción de una tasa de este tipo podría generar serios problemas a las compañías. "No es una casa turística como la de los hoteles. En este caso no la pagaría el pasajero, sino la empresa, lo que incrementa el coste de cada escala y puede hacer que los buques elijan otros destinos", señaló.
(Ampliaremos información)
- Fallece Antonio Ferreiro, uno de los padres del Jazz Filloa de A Coruña
- Leyde Abanto, estudiante de Formación Profesional en A Coruña: «La FP me da más opciones que la universidad»
- Las joyas escondidas de la arquitectura de Os Mallos
- La industria de A Coruña, tras cinco años de subida de precios: «Llegamos a hacer presupuestos a 24 o 48 horas por la inestabilidad»
- Unos 4.000 manifestantes cortan el tráfico en A Coruña por el ataque de Israel a la flotilla con ayuda para Gaza
- Los bomberos encuentran a un vecino fallecido en un domicilio de Ángel Rebollo
- Estas son las inversiones para las que la UE ha concedido 8,7 millones al Concello de A Coruña
- Un megayate de 180 millones atraca en A Coruña: ¿de quién es?