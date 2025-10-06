El tiempo en A Coruña: Consulta la predicción para esta semana
Detallamos el pronóstico de Meteogalicia para los próximos días en la ciudad
El otoño mostrará estos días su cara más amable en A Coruña y en general en Galicia, con tiempo en general estable, seco y soleado salvo un paréntesis de apenas 48 horas a mitad de semana. A la vista del pronóstico de Meteogalicia, esta es la previsión del tiempo en la ciudad para los próximos siete días:
Hoy lunes día 6 de octubre tenemos por delante una jornada con algunas nubes --pocas-- en las primeras y las últimas horas. La tarde será soleada y los termómetros se moverán entre los 11 grados de mínima y los 23 de máxima.
Mañana martes día 7 la mañana será soleada y por la tarde entrarán algunas nubes. Los termómetros marcarán 14 de mínima y 21 de máxima.
El paréntesis que marcará una pausa en esta semana de tiempo muy estable entrará el miércoles día 8 y el jueves día 9. Estas 48 horas de mayor inestabilidad llegarán con cielos más cubiertos y con un incremento notable de las probabilidades de lluvia en la segunda mitad de este período. Las temperaturas se mantendrán entre los 12 ó 13 grados de mínima y los 19 ó 20 de máxijma.
A partir de ahí Galicia recupera la influencia del anticiclón, así que llegan días de tiempo muy estable, seco y soleado, de forma que tanto el viernes día 10 como el fin de semana del sábado 11 y el domingo 12 de octubre serán días marcados por una situación de absoluta estabilidad atmosférica y con ascenso de las temperaturas diurnas, que alcanzarán máximas de 23 y hasta 24 grados durante el fin de semana. Más información.
- ¿Es festivo en A Coruña el martes 7 de octubre, día del Rosario?
- Enki ocupará los bajos de O Parrote: «Un lugar lleno de vida y recursos» en pleno centro de A Coruña
- Fallece Antonio Ferreiro, uno de los padres del Jazz Filloa de A Coruña
- Mayores de A Coruña opinan sobre la clasificación de edad de la OMS: «Con 60 años me sentía joven, me sentía de maravilla»
- La FP bate récord en A Coruña: «En cuatro meses puedes estar ya trabajando»
- Patti Smith cierra la fiesta de Zara en la cúpula del monte de San Pedro con un concierto
- Las joyas escondidas de la arquitectura de Os Mallos
- Unos 4.000 manifestantes cortan el tráfico en A Coruña por el ataque de Israel a la flotilla con ayuda para Gaza