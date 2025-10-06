Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en A Coruña: Consulta la predicción para esta semana

Detallamos el pronóstico de Meteogalicia para los próximos días en la ciudad

Vista de la Marina en un día soleado.

Vista de la Marina en un día soleado. / Víctor Echave

El otoño mostrará estos días su cara más amable en A Coruña y en general en Galicia, con tiempo en general estable, seco y soleado salvo un paréntesis de apenas 48 horas a mitad de semana. A la vista del pronóstico de Meteogalicia, esta es la previsión del tiempo en la ciudad para los próximos siete días:

Hoy lunes día 6 de octubre tenemos por delante una jornada con algunas nubes --pocas-- en las primeras y las últimas horas. La tarde será soleada y los termómetros se moverán entre los 11 grados de mínima y los 23 de máxima.

Mañana martes día 7 la mañana será soleada y por la tarde entrarán algunas nubes. Los termómetros marcarán 14 de mínima y 21 de máxima.

El paréntesis que marcará una pausa en esta semana de tiempo muy estable entrará el miércoles día 8 y el jueves día 9. Estas 48 horas de mayor inestabilidad llegarán con cielos más cubiertos y con un incremento notable de las probabilidades de lluvia en la segunda mitad de este período. Las temperaturas se mantendrán entre los 12 ó 13 grados de mínima y los 19 ó 20 de máxijma.

A partir de ahí Galicia recupera la influencia del anticiclón, así que llegan días de tiempo muy estable, seco y soleado, de forma que tanto el viernes día 10 como el fin de semana del sábado 11 y el domingo 12 de octubre serán días marcados por una situación de absoluta estabilidad atmosférica y con ascenso de las temperaturas diurnas, que alcanzarán máximas de 23 y hasta 24 grados durante el fin de semana. Más información.

