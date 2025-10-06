Un vuelo Madrid-A Coruña que acaba cerca de la catedral

Pese al día soleado que quedó ayer, la ciudad despertó con niebla. Quizá para muchos pasó desapercibida, no para los pasajeros de un vuelo entre Madrid y A Coruña que tuvo que desviarse a Santiago a primera hora de la mañana. No es algo raro, porque en Alvedro hay días con visibilidad reducida, pero algunos viajeros no se enteraron de su destino hasta que tocaron tierra, bajaron del avión y vieron que no era la terminal de Alvedro. Al ser la salida tan temprano, había pasajeros que aprovecharon los 50 minutos de trayecto para echar una cabezada y recuperar fuerzas. Esos fueron los que se perdieron el anuncio por megafonía de que el destino era Santiago, ante la imposibilidad de aterrizar en Alvedro.