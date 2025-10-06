Si no lo leo no lo creo
Un vuelo Madrid-A Coruña que acaba cerca de la catedral
ANTÓN PERULEIRO
Pese al día soleado que quedó ayer, la ciudad despertó con niebla. Quizá para muchos pasó desapercibida, no para los pasajeros de un vuelo entre Madrid y A Coruña que tuvo que desviarse a Santiago a primera hora de la mañana. No es algo raro, porque en Alvedro hay días con visibilidad reducida, pero algunos viajeros no se enteraron de su destino hasta que tocaron tierra, bajaron del avión y vieron que no era la terminal de Alvedro. Al ser la salida tan temprano, había pasajeros que aprovecharon los 50 minutos de trayecto para echar una cabezada y recuperar fuerzas. Esos fueron los que se perdieron el anuncio por megafonía de que el destino era Santiago, ante la imposibilidad de aterrizar en Alvedro.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¿Es festivo en A Coruña el martes 7 de octubre, día del Rosario?
- Enki ocupará los bajos de O Parrote: «Un lugar lleno de vida y recursos» en pleno centro de A Coruña
- Fallece Antonio Ferreiro, uno de los padres del Jazz Filloa de A Coruña
- Mayores de A Coruña opinan sobre la clasificación de edad de la OMS: «Con 60 años me sentía joven, me sentía de maravilla»
- La FP bate récord en A Coruña: «En cuatro meses puedes estar ya trabajando»
- Patti Smith cierra la fiesta de Zara en la cúpula del monte de San Pedro con un concierto
- Las joyas escondidas de la arquitectura de Os Mallos
- Unos 4.000 manifestantes cortan el tráfico en A Coruña por el ataque de Israel a la flotilla con ayuda para Gaza