Las agencias de viajes de A Coruña ante una nueva oleada de solicitudes del Imserso: “Esto es como escribir la carta a los Reyes Magos”

“Cada vez hay menos plazas y más gente mayor. La ecuación es muy fácil”, resume con claridad Chema de Frutos, responsable de Viajes Frutos, una agencia del barrio de A Gaiteira, en A Coruña, que desde 1999 comercializa programas del Imserso. La imagen que describe es la de colas que vuelven a las puertas, carpetas llenas de cartas de acreditación y teléfonos que no dejan de sonar. “El lunes fue impresionante. Era el primer día que recogíamos cartas y la agencia estaba a rebosar”, comenta el encargado.

Aunque el programa no abrirá las reservas en Galicia hasta el miércoles, jueves y viernes -cada cliente tiene asignado un día- muchas agencias ya han empezado a recibir documentación y organizar las peticiones. “Nosotros pedimos a los clientes que nos dejen todo preparado [antes de esa fecha] para poder introducirlo en las bases de datos. El 8 y el 9 son los días fuertes. Si no lo hiciéramos así, las colas serían interminables”, explica De Frutos.

Viajes Frutos lleva más de dos décadas gestionando los viajes subvencionados del Imserso. Chema de Frutos heredó el negocio de su padre y asegura que han atendido ya a “abuelos, hijos y nietos” de las mismas familias. Reconoce que los precios se han mantenido estables, aunque el Gobierno ha decidido este año subir en cien euros los segundos viajes para que “haya más plazas para más gente”.

En Club Viajes Galitour, en la calle Juan Flórez, 40 reconocen que la expectación es máxima. “Estamos recibiendo ya desde hace tiempo a los clientes, que traen sus cartas para intentar mañana y pasado [por el miércoles y el jueves] conseguir el mayor número de plazas posibles”, explica Begoña Raposo, trabajadora de la agencia. Este año, gran parte de los usuarios tiene asignado el segundo día de inscripción, el 9 de octubre, algo que retrasa ligeramente el proceso, pero no reduce el interés.

Los destinos más demandados vuelven a ser las costas españolas, aunque las islas Canarias y Baleares, y los viajes culturales también ganan fuerza. “Hay un poco de todo, porque la gente ya ha viajado varios años y busca nuevas experiencias, como capitales o circuitos culturales”, señala Raposo.

En las agencias, mientras los clientes entregan sus cartas de acreditación, el ambiente es de entusiasmo. “Esto es como escribir la carta a los Reyes Magos”, afirma el dueño de Viajes Frutos con humor.

La agencia Galitour confirma un aumento en la afluencia de jubilados respecto a años anteriores y un ligero cambio de preferencias. “Quizá se nota algo más de interés por los destinos culturales o de capitales, aunque muchos siguen persiguiendo el buen tiempo”, añade Raposo. En cuanto a precios, reconoce que ha habido un incremento de unos 100 euros en temporada alta, y que este año se han adaptado “un poco más a las rentas”, con opciones más económicas para quienes tienen ingresos más bajos. En temporada baja, un viaje de ocho días ronda los 244 euros, mientras que en octubre o mayo puede alcanzar los 344.

El perfil del viajero suele ser el de parejas o grupos de amigos, ya que las plazas individuales son escasas. “Van acompañados o comparten habitación, y hay grupos de ocho o diez personas que se juntan para viajar juntos”, explica la trabajadora coruñesa.

Chema de Frutos explica que el sistema de adjudicación sigue un orden estricto. Cada participante solo puede elegir entre los destinos marcados en su carta de acreditación, según la modalidad que haya solicitado. “Hay gente que cree que puede reservar antes o que las agencias de Madrid cogen las plazas antes que nosotros, pero no es así. Cada comunidad empieza en fechas distintas y las gallegas lo harán a finales de esta semana”, aclara.

Entre los clientes que ya han pasado por su agencia de confianza está Pilar Gestal, una coruñesa de 67 años que repite experiencia por cuarto año consecutivo. Sonríe al recordar sus anteriores viajes a Benidorm, Salou y la Manga. “¡Ay!, maravillosa la experiencia. Ojalá durase todo el año”, afirma. Asegura que ahora, después de que el primer año reservara su viaje de manera independiente, prefiere hacerlo a través de agencia porque “te despreocupas de todo”. Suele viajar con su marido y otra pareja, y reconoce que lo que busca es tranquilidad. “Yo voy en plan descanso, a donde haya buena temperatura. Ya no estoy para muchas movidas”, comenta entre risas.

Pilar pertenece a ese grupo cada vez más amplio de jubilados que encuentran en el Imserso una forma de seguir viajando con comodidad y a buen precio. Sin embargo, algunos temen que la reducción de plazas complique la posibilidad de conseguir destino. “Otros años nos dieron el que pedimos, pero ahora ya no se sabe. Ojalá haya para todos”, añade.

Otro jubilado que busca una plaza es José Rivas, de 72 años, que hojea los folletos de viajes mientras espera su turno. “Yo fui hace dos años a Tenerife y me lo pasé de cine. Todo muy bien organizado. Por ese precio no encuentras nada igual”, comenta satisfecho. Su plan este año es volver a las islas, aunque reconoce que se conformará “con lo que toque”.

El responsable de la agencia Frutos confirma que la oferta se ha visto reducida y que cada vez es más difícil contentar a todos. “En los años de la crisis económica, entre 2009 y 2011, el Imserso se multiplicó porque se entendió como una herramienta para sostener el turismo. Ahora, con los precios ajustados y los hoteles menos dispuestos a acoger el programa, las plazas han bajado”.

La posibilidad de viajar con mascotas de menos de diez kilos es una de las novedades de esta edición, aunque todavía con poco éxito. “Se permite, pero con un incremento de unos cien euros por persona. En Galicia la gente prefiere dejar al animal con algún familiar antes que pagar tanto”, explica Chema de Frutos.