Alba Sánchez Ansede, asesora de lactancia del Materno de A Coruña: «Hacen falta campañas de salud pública que protejan la lactancia»

«Hacen falta campañas de salud pública que promocionen y protejan la lactancia materna. Por ejemplo, llevamos tres años con la vacunación del Virus Respiratorio Sincitial (VRS). A mí, en el cartel de esa campaña, me falta una frase que recuerde que, alimentando con leche materna a tu hijo, también disminuye el riesgo de que el niño contraiga esa enfermedad. Mira qué fácil sería promover ambas cosas, la vacunación y la lactancia, en una misma campaña de salud pública. Sin embargo, no se está haciendo», advierte Alba Sánchez Ansede, enfermera especialista en Pediatría y asesora de lactancia del área sanitaria, quien este pasado fin de semana participó en el XX Congreso de la Federación Española de Asociaciones pro-Lactancia Materna, organizado por Alma Lactancia.

Un encuentro que reunió en la ciudad a familias, entidades y grupos de apoyo, así como a profesionales de la sanidad y la investigación, para abordar «todos los temas relacionados con la lactancia», y donde Sánchez Ansede habló sobre las medidas de protección a la lactancia implementadas en la Unidad de Neonatología del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera (Chuac), y su impacto en las tasas de lactancia.

Primera toma de contacto

«En nuestro hospital, de entrada, está protocolarizado que, cuando hay un diagnóstico prenatal de posible ingreso en Neonatología, la familia en cuestión visite esa Unidad para conocer a los neonatólogos, la supervisora, el equipo de Enfermería y, también, a la asesora de lactancia. Esa primera toma de contacto permite saber si la madre tiene intención de lactar, lo cual ya nos posibilita hacer campaña de salud pública, explicándole que, en bebés prematuros o enfermos, la leche materna sube a nivel de medicamento. Habrá mujeres cuya primera intención sea no lactar pero que, después de esa información, cambien su decisión», resalta la asesora de lactancia de la demarcación sanitaria coruñesa.

«A partir de ahí, les ofrecemos recursos audiovisuales de apoyo para saber cómo manejarse cuando nazca el bebé, y les proporciono mi teléfono corporativo para entrar en contacto una vez se produzca el nacimiento», prosigue Sánchez Ansede, quien señala que, entonces, «la siguiente medida de protección» a la lactancia materna que llevan a cabo es «la extracción temprana de calostro» para «proteger al bebé, iniciar la inmunoterapia y alimentarlo». «Cuando la madre ya se inició con la extracción, monitorizamos su producción de leche, para asegurarnos de que esta no peligra mientras el bebé no puede ir a la teta y, en el momento en que ya pueda hacerlo, iniciar el amamantamiento y la transición de la sonda al pecho», detalla.

Apoyo del banco de leche materna

«Mientras, tenemos la medida de apoyo del banco de leche materna, pero nuestro objetivo es no tener que utilizarlo, porque usar leche donada con una madre que quiere lactar demuestra un mal acompañamiento en esa lactancia. En nuestro caso, de hecho, más del 50% de los niños que pueden disponer de leche donada nunca la llegan a usar, y hay otro 20% que la usa un día, dos... Mientras la madre no tiene una respuesta a la extracción», continúa Sánchez Ansede, quien subraya que «hay muy pocas situaciones en que la lactancia no vaya bien por causa materna». «Si fuese así, nos hubiésemos extinguido como especie, ya que la leche de fórmula apareció en los años 70», destaca, e incide en la necesidad de «empoderar a las madres».

«Yo siempre les digo que lo que han de validar, cuando tienen un hijo, es que este se comporte bien y succione correctamente. Y que, cuando no es así, no tienen que sentirse culpables, sino felicitarse y decir: ‘Gracias a que me he formado en lactancia, sé identificar la situación en la que me encuentro y cómo actuar mientras esto no se resuelve’. Porque, por desgracia, muchas veces, el profesional que las acompaña no está actualizado en lactancia, por eso todo se complica más», reconoce la asesora de lactancia del área sanitaria de A Coruña y Cee, antes de exponer «otras medidas de protección» a la lactancia implementadas en el Materno, como «los talleres de lactancia en la propia Unidad de Neonatología, así como en Puerperio, todos los días, de lunes a viernes».

Seguimiento en la consulta de lactancia

«Aquellas madres que se van de la Unidad de Neonatología con dificultades, o aquellos niños que son población de riesgo (por haber nacido prematuros o porque han estado en la UCI neonatal), tienen un seguimiento en consulta de lactancia conmigo. Además, hay grupos de trabajo de lactancia materna en las diferentes unidades (Parto, Puerperio, Neonatología, Reanimación...); hemos iniciado la implantación de la 'Guía de Buena Práctica Clínica-BPSO'; y estamos acreditando la Unidad con la certificación ISO», resume.