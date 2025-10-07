Amaia actuará en enero en el Coliseum de A Coruña

Amaia visitará A Coruña el 31 de enero para dar un concierto en el Coliseum como parte de su gira por los principales recinto de España. Tras varios meses de espera tras la publicación de su último disco, Si abro los ojos no es real, sus seguidores podrán disfrutar de sus éxitos en un directo que promete ser uno de los momentos destacados del inicio de año en la ciudad.

Las entradas estarán a la venta a partir del martes 14 de octubre, y se espera una alta demanda ante el éxito de artista en sus últimos conciertos. Amaia saltó a la fama tras ganar Operación Triunfo, pero se ha labrado una carrera sin perder su sello personal llegando a colaborar con otros artistas de éxito como Carolina Durante o Rigoberta Bandini.

Este concierto se enmarca dentro de una gira que llevará a la cantante por diferentes ciudades del país, consolidando su posición como una de las voces más importantes de la música española contemporánea.