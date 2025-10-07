Una bandera en el campus de Elviña por la resistencia palestina

Una enorme bandera de Palestina recibe, desde este martes, a todo el que penetra en el campus de Elviña. En las escaleras que llevan a las facultades de Sociología, Derecho y Ciencias de la Educación, los propios residentes del campus, entre docentes, alumnos y personal de servicio, han pintado los colores de la enseña, en el día en el que se cumplen dos años desde el inicio de los ataques indiscriminados contra la población civil emprendidos por Israel. Fue el profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Plácido Lizancos, el que diseñó la iniciativa, y está coordinada por el grupo UDC por Palestina, configurada al calor de las movilizaciones desarrolladas en el campus desde el inicio del genocidio. «Nadie estuvo de fiesta, sino unidos en el dolor. Ojalá no hubiésemos tenido que hacer nada de esto», lamenta Lizancos. «Hace dos años del inicio de este terrible suceso, y ya hay informes de Naciones Unidas diciendo que es un genocidio y que no se está haciendo nada para pararlo. Queríamos honrar la lucha del pueblo palestino, que para nosotras es la lucha por la democracia y por los derechos humanos», comenta Mar Rodríguez, docente y coordinadora de este grupo. Además del pintado de la bandera, apadrinado por la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidade, alumnos y personal pintaron en el carril bici del campus los nombres de los niños y niñas asesinados en los últimos dos años.